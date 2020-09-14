اليوم السابع
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الأوقاف توضح شروط إقامة صلاة الجنازة بعد عودتها للمساجد فى ظل كورونا

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 05:51 م
الأوقاف توضح شروط إقامة صلاة الجنازة بعد عودتها للمساجد فى ظل كورونا الصلاة بالمساجد _ أرشيفية
ماجد تمراز

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قال دكتور أسامة فخري، مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف، إنه بالنسبة للسماح بعودة صلاة الجنازة في المساجد، فإن تم اتخاذ قرار بعودتها وفقا للمعطيات الخاصة بفيروس كورونا، حيث أنه سيتم السماح بها فى غير الصلوات الخمس أو صلاة الجمعة وفى المساجد التى تضم ساحات، كما أنه يشترط عدم إحضار المتوفى إلى المسجد أثناء الصلاة الأساسية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" الذى يذاع قناة dmc، أن هناك شرطا ألا تتزايد مدة الصلاة على الميت مدة الـ15 دقيقة، ولن يسمح لأحد دخول المسجد بغير الكمامة، والالتزام بعلامات التباعد الاجتماعي داخل المسجد، ولن يسمح بدخول عدد زائد عن العدد الذي يستوعبه المسجد، وهو محدد وفقا لعلامات الوقوف والتباعد الاجتماعى داخل المسجد.


فيروس كورونا

صلاة الجنازة

شروط صلاة الجنازة

كيفية صلاة الجنازة

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