اليوم السابع
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الأوقاف تناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية وقت صلاة الجنازة.. فيديو

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 08:31 م
الأوقاف تناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية وقت صلاة الجنازة.. فيديو جابر طايع
كتب محمد شرقاوى

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أرجع الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أسباب عودة صلاة الجنازة بالمساجد لانحصار وباء فيروس كورونا، موضحا أنه ليس معنى ذلك تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس. وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" تقديم الكاتب الصحفى سيد على المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن وزارة الأوقاف لا ترد على الشائعات التى ترددها عناصر الجماعة الإرهابية إلا بافتتاح المساجد.

وأوضح، أنه يجب عدم إعطاء الأمان مرة واحدة ويجب على المواطنين الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

وكان قد قال دكتور أسامة فخري، مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف، إنه بالنسبة للسماح بعودة صلاة الجنازة في المساجد، فإن تم اتخاذ قرار بعودتها وفقا للمعطيات الخاصة بفيروس كورونا، حيث أنه سيتم السماح بها فى غير الصلوات الخمس أو صلاة الجمعة وفى المساجد التى تضم ساحات، كما أنه يشترط عدم إحضار المتوفى إلى المسجد أثناء الصلاة الأساسية.

وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية، أن هناك شرطا ألا تتزايد مدة الصلاة على الميت مدة الـ15 دقيقة، ولن يسمح لأحد دخول المسجد بغير الكمامة، والالتزام بعلامات التباعد الاجتماعي داخل المسجد، ولن يسمح بدخول عدد زائد عن العدد الذي يستوعبه المسجد، وهو محدد وفقا لعلامات الوقوف والتباعد الاجتماعى داخل المسجد.


الاوقاف

صلاة الجنازة

كورونا

عودة صلاة الجنازة

قرارات الحكومة اليوم

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