الأوقاف تؤكد تسديد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد..وتؤكد: المبالغ المتبقية لا تذكر

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، إن وزارة الأوقاف تقوم بتسديد كافة الفواتير اللازمة للكهرباء التى تستهلكها المساجد، موضحا أن المبالغ المتبقية قليلة ولا تذكر. وأضاف العيسوى، خلال برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقدمه الإعلامية عزة مصطفي، أن وزارة الأوقاف بصدد وضع خطة لصلاة الجنازة في المساجد، منوها إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد موقع دور المناسبات الخاصة بالأفراح والملحقة بالمساجد.



وأشار العيسوى، إلى أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التى أعلنت عنها الحكومة، حتى نتفادى انتشار عدوى فيروس كورونا، لافتا إلى أن الوزارة تشن حملات دورية لمراقبة المساجد وتنفيذ الإجراءات الاحترازية؛ مرددا: "لا نعول على الأخطاء ولكن نعول على ثقافة الشعب المصرى".