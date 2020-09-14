اليوم السابع
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ارتفاع صادرات الرمان هذا العام و"الزراعة" تتوعد بإجراءات صارمة ضد الشركات المخالفة

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 01:00 ص
ارتفاع صادرات الرمان هذا العام و"الزراعة" تتوعد بإجراءات صارمة ضد الشركات المخالفة الرمان -أرشيفية
كتب عز النوبى

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قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن صادرات الرمان للأسواق الخارجية شهدت زيادة ملحوظة، حيث بلغت الصادرات منذ بدء موسم التصدير وحتى التاسع من شهر سبتمبر الجارى 23 ألف و415 طن، بينما بلغت فى نفس الفترة من العام الماضى 17 ألف و392 طن، مضيفا أن التصدير يتم طبقا لجميع الاشتراطات الحجرية والدولية.

وأضاف "العطار" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك تدفق في الصادرات الزراعية بسبب التوسع فى فتح أسواق عالمية جديدة أمام المنتجات المصرية، وتطبيق المنظومة الجديدة، وتحسن جودة المنتج، مؤكدا أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية، لافتًا إلى أن هناك زيادة ملحوظة فى صادرات العنب والثوم والفراولة والرومان والفاصوليا فى العام الحالي عن العام الماضي بنسب تتراح ما بين 10 إلى 30٪.

وكانت الإدارة المركزية للحجر الزراعى، أكد أصدرت تقرير أكدت خلاله على مواصلة تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير، التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمان المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.

وشددت الإدارة من متابعتها الصارمة للشركات للتأكد من تطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير، وفى حالة مخالفة أى شركة للإجراءات يتم وقفها وإحالتها إلى النيابة العامة، ووقف التعامل مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى، بالإضافة إلى استخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.


صادرات الرمان

المنتجات الزراعية

الحجر الزراعى

الصادرات الزراعية

اخبار مصرية

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