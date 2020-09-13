وزيرة البيئة تستدعى الحماية المدنية بكفر الشيخ لإخماد حريق نشب بمخلفات صلبة

كتبت آية دعبس

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بجولة بالمحافظة، لمتابعة وتفقد أعمال المحافظة خلال موسم نوبات تلوث الهواء الحادة لهذا العام وتفقد عدد من مواقع تجميع قش الأرز بعدد من مراكز المحافظة المدعومة من وزارة البيئة والمفتوحة من قبل الأهالى.

تفقدت الوزيرة خلال بداية زيارتها للمحافظة حملة لفحص عوادم المركبات بكمين القرضا بمدينة كفر الشيخ.

كما تلاحظ للوزيرة أثناء مرورها بسيارتها اندلاع حريق بمجموعة من المخلفات الصلبة، مما استدعى توقفها واستدعاء قوات الحماية المدنية لإخمادها، وبالفعل تم السيطرة عليه واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين.

وأكدت وزيرة البيئة أن الوزارة تسعى لاستكمال ما تم انجازه خلال العاميين الماضيين من تقليل الانبعاثات والقضاء على ظاهرة السحابة السوداء خلال تلك الفترة من العام وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والمحافظات المعنية وذلك بعد اعتماد خطة منظومة مجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة من قبل رئيس مجلس الوزراء.

وأضافت الوزيرة ان الوزارة تعمل على منظومة مجابهة السحابة السوداء من خلال عدة محاور منها المتابعة والرصد المستمر للحرق المكشوف لقش الارز وزيادة عدد نقاط ومواقع التجميع للمتعهدين حيث تعد محافظة كفر الشيخ من المحافظات الاولى التى يتم بها حصاد الأرز وتحظي بكميات كبيرة من زراعات الأرز.

وتابعت الوزيرة ان المحاور أيضا تشمل متابعة للجان فحص عوادم السيارت وخفض الانبعاثات من الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر التى يمكن أن تسبب تلوث للهواء خلال تلك الفترة من السنة لوجود التركيزات بنسبة عالية والتى قد تؤثر على صحة المواطنين.

واشارت الوزيرة إلى تكاتف وتناسق كافة جهود الدولة من خلال منظومة تسعى لضمان عدم تأثر المواطنيين بارتفاع نسب التلوث أو وجود أي ضرر على صحته، إضافة إلى الاستفادة من العائد الاقتصادى والاجتماعى وزيادة فرص العمل لعمليات تجميع قش الأرز.

من جانبه ، أشاد محافظ كفر الشيخ بالجهود المبذولة من كافة الجهات المختلفة فى الدولة وعلى رأسها وزاراتي البيئة والتنمية المحلية حيث تم توعية وارشاد المزارعين عبر العديد من الندوات الإرشادية حيث تحظى محافظة كفر الشيخ بمساحات منزرعة تقدر بحوالى ٣٢% من الناتج القومي لزراعة الأرز على مستوى الجمهورية ويشكل ذلك حوالى ٢٥٦ الف فدان ينتج كميات كبيرة من المخلفات الزراعية.

واشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق مع وزارة البيئة وافتتاح ٨٩ موقع لتجميع قش الارز، مشيرا الى المردود الاقتصادي العائد للفلاح والدولة من وراء ذلك حيث نسعي من خلال تلك الجهود الى القضاء على ظاهرة السحابة السوداء بشكل كامل.