اليوم السابع
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نائب محافظ القاهرة يوجه بتسهيل إجراءات التصالح للأبنية المخالفة.. صور

الأحد، 13 سبتمبر 2020 04:56 م
نائب محافظ القاهرة يوجه بتسهيل إجراءات التصالح للأبنية المخالفة.. صور نائب محافظ القاهرة يتابع التقدم بطلبات التصالح
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، للمركز التكنولوجى بعين شمس، يرافقه اللواء ماهر هاشم رئيس حى عين شمس، حيث التقى مع المواطنين موجها بتسهيل إجراءات قانون التصالح والتوجيه بسرعة إنهاء الإجراءات تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.
 
خفضت محافظة القاهرة أسعار التصالح على مخالفات البناء، بجميع احياء المحافظة، وذلك وفقا لقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ومن المقرر أن يعتمد المحافظ جداول الأسعار الجديدة وفقا للتخفيضات التى وصلت إلى 40% فى بعض المناطق، وأكد اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة، أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وافق على تخفيض أسعار التصالح على مستوى المحافظة، بمتوسط 25% من القيم المعلنة، وذلك تيسيرا على المواطنين، ولرفع العبء عنهم، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء بالتسهيل على المواطنين.
 
وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن اللواء خالد عبد العال، سيعتمد اليوم الكشوف الجديدة لأسعار التصالح على بعض مخالفات البناء، وفقا للتخفيض الجديد، مشيرا إلى أن ذلك يأتى بالتزامن مع تسهيل الإجراءات.
 
وأوضح عوض أن التخفيض وصل إلى 40% فى بعض المناطق بالقاهرة، منها المنطقة الشرقية، لافتا إلى أن التخفيض يسرى على كل المواطنين الذين تقدموا فى وقت سابق منذ بداية العمل بالقانون.
 
وكشف مصدر بمحافظة القاهرة، أن المواطنين الذين دفعوا مقابل التصالح فى وقت سابق سينطبق عليهم التصالح، مشيرا إلى أن من دفع جزءا سيتم خفض الأسعار من الجزء الباقى.
 
نائب محافظ القاهرة يتابع التقدم بطلبات التصالح (2)
نائب محافظ القاهرة يتابع التقدم بطلبات التصالح 

نائب محافظ القاهرة يتابع التقدم بطلبات التصالح (3)
نائب محافظ القاهرة يتابع التقدم بطلبات التصالح 

نائب محافظ القاهرة يتابع التقدم بطلبات التصالح (4)
نائب محافظ القاهرة يتابع التقدم بطلبات التصالح 

نائب محافظ القاهرة يتابع التقدم بطلبات التصالح (1)
نائب محافظ القاهرة يتابع التقدم بطلبات التصالح 

 


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