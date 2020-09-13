مواقيت الصلاة اليوم الأحد 13/9/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأحد ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 4:10 ص
توقيت صلاة الظهر 11:51 ص
ميعاد صلاة العصر 3:21
موعد صلاة المغرب 6:04
ميعاد صلاة العشاء 7:21
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 4:13 ص
توقيت صلاة الظهر 11:56
موعد صلاة العصر 3:27
توقيت صلاة المغرب 6:09 م
موعد صلاة العشاء 7:28 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 4:06
توقيت صلاة الظهر 11:47 م
موعد صلاة العصر 3:18 م
ميعاد صلاة المغرب 00: 6 م
توقيت صلاة العشاء 7:18 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 4:01 ص
توقيت صلاة الظهر 11:39
موعد صلاة العصر 3:08
توقيت صلاة المغرب 5:51 م
موعد صلاة العشاء 7:07 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 4:10 ص
توقيت صلاة الظهر 11:45 ص
موعد صلاة العصر 3:13 م
توقيت صلاة المغرب 5:57 م
موعد صلاة العشاء 7:10
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 4:46 ص
توقيت صلاة الظهر 12:17 م
موعد صلاة العصر 3:42 م
موعد صلاة المغرب 6:29 م
ميعاد صلاة العشاء 7:38 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 4:43 ص
توقيت صلاة الظهر 12:17 م
موعد صلاة العصر 3:45 م
موعد صلاة المغرب 6:31 م
توقيت صلاة العشاء 7:42 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 4:15 ص
توقيت صلاة الظهر 11:49 ص
موعد صلاة العصر 3:17 م
ميعاد صلاة المغرب 6:03 م
موعد صلاة العشاء 7:14 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 3:56
توقيت صلاة الظهر 11:36 م
ميعاد صلاة العصر 3:06 م
موعد صلاة المغرب 5:50
موعد صلاة العشاء 7:06 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 4:45 ص
توقيت صلاة الظهر 12:18 م
موعد صلاة العصر 3:46 م
توقيت صلاة المغرب 6:29 م
موعد صلاة العشاء 7:43 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 4:37 ص
توقيت صلاة الظهر 12:23 م
موعد صلاة العصر 3:55 م
توقيت صلاة المغرب 6:38 م
موعد صلاة العشاء 7:59
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 4:04 ص
موعد صلاة الظهر 11:44 ص
ميعاد صلاة العصر 3:14 م
توقيت صلاة المغرب 5:56 م
مواقيت صلاة العشاء 7:14 م
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