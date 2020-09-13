اليوم السابع
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محافظة القاهرة تنقل 207 أسر من منشأة ناصر إلى الأسمرات خلال 3 أيام

الأحد، 13 سبتمبر 2020 05:07 م
محافظة القاهرة تنقل 207 أسر من منشأة ناصر إلى الأسمرات خلال 3 أيام سيدة من سكان منشية ناصر تهتف تحيا مصر
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت محافظة القاهرة أنه تم تسكين 110 أسر اليوم الأحد بمدينة الأسمرات، تم نقلهم من منطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر غرب القاهرة، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية، وتوفير سكن أدمى لسكان تلك المناطق، معلنه استمرار أعمال التطوير ونقل المواطنين لمجتمع الأسمرات، مضيفا أنه تم تسكين 46 أسرة أمس السبت من سكان منشأة ناصر، ونقلهم لحى الأسمرات، كما تسلم 31 أسرة يوم الجمعة 31 وحدة سكنية مجهزة بالأسمرات 3 بعد نقلهم من عشوائيات منشأة ناصر، بإجمالى 207 أسر خلال 3 أيام .
 
وشكلت محافظة القاهرة لجنة من المحافظة والمباحث برئاسة اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، بمركز شباب زينهم لفحص طلبات الأهالى ومتابعة أعمال التسكين ونقل السكان لوحدات جديدة مجهزة بالكامل.
 
من جانبه، أكد اللواء خال عبد العال محافظ القاهرة، بأن منطقة شمال الحرفيين من المناطق العشوائية المهددة للحياة، مشيرًا إلى أنه يتم إزالة 243 عقار ونقل المستحقين إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات المؤثثة والمزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.
 
ووفرت محافظة القاهرة وسائل لنقل متعلقات السكان الشخصية إلى حى الأسمرات، حيث تم توفير سيارات نقل وأتوبيسات نقل عام لنقل السكان، لتوفير الجهد والمال لنقلهم، بالإضافة إلى إشراف قيادات المحافظة على عملية النقل على رأسهم محافظ القاهرة ونائبه للمنطقة الغربية ورئيس حى منشأة ناصر.
 
ويوفر مشروع الاسمرات 3 ، 7440 وحدة سكنية مفروشة بالكامل، بالأثاث والأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى تزويد العمارات السكنية بأسانسرات، ويضم المشروع كافة الخدمات التى يحتاجها المواطنين، مثل مراكز الشباب والمراكز الطبية، ومنافذ بيع السلع، والمدارس والحضانات، واماكن انتظار السيارات، والمساحات الخضراء، والكنيسة والمسجد، وقصر الثقافة وكل ما يتعلق بالحياة.
 

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اليوم السابع بلس

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