اليوم السابع
Ads
الأحد، 13 سبتمبر 2020 10:05 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

لجنة مكافحة كورونا تؤكد تسجيل أكثر من 70 متطوعا للخضوع للتجارب السريرية للقاح كورونا

الأحد، 13 سبتمبر 2020 09:35 م
لجنة مكافحة كورونا تؤكد تسجيل أكثر من 70 متطوعا للخضوع للتجارب السريرية للقاح كورونا الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن عدد المتطوعين المطلوبين لإجراء التجارب السريرية على لقاح فيروس كورونا 6 آلاف متطوع، مؤكدا أن اللقاح الذى سيتم تجربته آمن وفعال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأى عام"، على فضائية "TEN"، مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، أن أكثر من 70 متطوع سجلوا أسمائهم حتى الآن، موضحاً أن من بين شروط المتطوعين أن يكون عمره أكثر من 18 سنة ولا يعانى من أمراض خطيرة.

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن القيادة السياسية تتابع بدقة وبشكل يومى الجديد حول لقاحات كورونا لسلامة المصريين، مشدداً على أنه لن يكون المصريون فئران تجارب للقاحات غير آمنة.   

 


فيروس كورونا

لقاح كورونا

مكافحة فيروس كورونا

التجارب السريرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة