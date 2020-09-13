عضو بالمجلس المصرى للشؤون الخارجية يوضح خطورة التعدى على الأراضى الزراعية.. فيديو

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور أشرف سنجر، عضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية، أن الدولة تتبع أسلوب المواجهة والحسم في التعامل مع التعديات الخاصة بالأراضى الزراعية، وحريصة على تطبيق القانون، وإعلاء هيبة الدولة في هذا الملف. وقال عضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن التصالح في مخالفات البناء، سيكون له انعكاس كبير على الوضع الاقتصادى في مصر، حيث سيساهم من خلال الأموال التي سيتم جمعها من التصالحات في تحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة إلى المواطن.

ولفت عضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية، إلى أن هناك خطوة كبيرة للغاية بشأن التعدى على الأراضى الزراعية، موضحا أن هذه التعديات تؤثر بشكل كبير على الإنتاج الزراعى، مواجها رسالة للمخالفين على الأراضى الزراعية: لو سمحتوا متخربوش بلدكوا.