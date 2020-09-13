اليوم السابع
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عبد الحليم قنديل يوضح كيف تواجه الدولة المصرية الفساد

الأحد، 13 سبتمبر 2020 12:04 ص
عبد الحليم قنديل يوضح كيف تواجه الدولة المصرية الفساد عبد الحليم قنديل
كتب أحمد عرفة

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أكد الدكتور عبد الحليم قنديل، الكاتب الصحفى، أن الدولة المصرية تخوض حربا شرسة ضد الفساد، وتتعامل بمبدأ الشدة، موضحا أن مصر تنتقل الآن من الدولة الرخوة إلى دولة القانون، ويتم الآن محاسبة الحيتان على المخالفات التي تورطوا فيها.

وقال الدكتور عبد الحليم قنديل، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن الدولة المصرية تخوض مواجهة مهمة ضد مخالفات البناء، بجانب التعديات على الأراضى الزراعية، لافتا إلى أن تلك التعديات تمثل خطورة كبيرة.

وأوضح عبد الحليم قنديل، أن الدولة تفتج المزيد من المساجد ولا تهم المساجد، لافتا إلى أن الدولة المصرية قدمت العديد من التسهيلات والتيسيرات للمواطنين لتشجيعهم على التقدم بالتصالح في المخالفات، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على تنفيذ القانون، وأكد الرئيس أن الفساد أخطر من الإرهاب.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد عقد لقاءً مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدى على الأراضى الزراعية.


عبد الحليم قنديل

الفساد

التصالح

مخالفات البناء

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