رئيس الجهاز المركزى للتعمير السابق يكشف جهود الدولة لإعمار سيناء

كتب أحمد عرفة

أكد اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير السابق، أن الدولة المصرية مهتمة بشكل كبير بتدشين العديد من المشروعات لتعمير سيناء، موضحا أن هذه المشروعات تساهم في زيادة الرقعة الزراعية. وقال، في تصريحات لبرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مشروعات تنمية وإعمار سيناء يتم توفير الطاقة الكهربائية ومصادر المياه اللازمة لها، موضحة أن توفير مصادر مياه جاهزة من خلال معاجلة مصارف وتخريج كمياه من ترعة السلام 6 مليون متر مكعب.

وأوضح ناصر، أن هناك مليون فدان شمال ووسط سيناء قابلين للزراعة، لافتا إلى أن هناك مشروعات بالفعل تتم منذ فترة كبيرة.

كان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير الموارد المائية والرى، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومحافظ شمال سيناء، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقائد الجيش الثانى الميدانى، ورئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء".

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات تنمية محافظة شمال سيناء ومنطقة جنوب الوادى بشرق العوينات وتوشكي.

واطلع الرئيس على جهود جهات الدولة المختلفة لتهيئة البنية الأساسية للتنمية فى تلك المناطق خاصة فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية والموارد المائية والزراعة.