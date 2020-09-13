تعرف على كلية العلوم الدينية بالكنيسة الكاثوليكية والمواد الدراسية

كتب مايكل فارس

ترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الافتتاحي للعام الدراسي الجديد بكلية العلوم الدينية بالسكاكيني، الجمعة الماضى.

والكلية هي مؤسسة أكاديمية كنسية، يترأسها بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، وأهدافها، بحسب موقعها الرسمي هو، التنوير من خلال صياغة الإيمان المسيحيّ صياغة مناسبة للإنسان المعاصر، 2.التكوين العلمانيّ والرهبانيّ والكهنوتيّ، من خلال منظومة متكاملة من العلوم الدينيّة والإنسانيّة، موزّعة على ثلاث سنوات، يختار منها الطالب ما يتلاءم مع ظروفه، والهدف الثالث لتعميق بالتأصّل الإيمانيّ الدائم روحيّا، ومسكونيّا، واجتماعيًّا، من خلال الانفتاح الواعي على المجتمع، بمختلف طوائفه وأديانه وتوجّهاته الثقافيّة.

وفى الكلية، يتم تدريس العديد من المواد، منها، مدخل إلى اللاهوت، الثالوث، الأنثربولوجيا المسيحية، مدخل إلى العهد القديم، التوراة، الكنيسة القبطية، قراءة، لاهوت ليتورجيا، تاريخ الحياة الرهبانية، اللاهوت الأخلاقي، العمل التنموي ورسالة الكنيسة، مدخل إلى الفلسفة، النمو الروحي، لغة عبرية، البدع والمنظمات الدينية الحديثة.

ويقدم "اليوم السابع" التسلسل الزمنى لإنشاء كلية العلوم الدينية بالكنيسة الكاثوليكية.

1978، أنشأ المتنيّح القمّص توما (منير) قسّيس، معهدًا عاليًا للدراسات اللّاهوتيّة.

1980، أُطلق عليه اسم جديد: معهد الدراسات اللاهوتية.

1982، وافقت هيئة البطاركة والأساقفة الكاثوليك على اللائحة الداخليّة الأُولى.

1988، انضمّ المعهد إلى رابطة المعاهد والكلّيّات اللّاهوتيّة في الشرق الأوسط ((ATIME، التابعة لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

1989، إلقاء مُحاضرات أُسبوعيّا في الإسكندريّة، كرسالة ثقافيّة.

1990، وافقت النيابة الرسوليّة للّاتين، على بناء مبنًى خاصّ بمعهدَي اللّاهوت والتربية الدينيّة، على أرضها في حيّ السكاكينيّ.

1992، بدأ تنفيذ المبنى.

26 ديسمبر 1994، اُفتتح رسميّا.

1994، تغيّر اسم المعهد إلى: كُلّيّة العُلوم الدينيّة.

ديسمبر 1995، اعتماد اللائحة النهائيّة.

1995، تأسّس فرع خاصّ بالتكوين الرهبانيّ على سنتين. كما أُضيفت سنة تمهيديّة خاصّة بالطلبة الراغبين في الحُصول على البكالوريوس أو الدبلوم.

1999، تدريس اللّغة الإيطاليّة.

2000 أعيدت صياغة قسم التكوين الرهبانيّ بدمجه في السنة التمهيديّة، وقسم اللّاهوت.

2001، تدريس اللّغة الإنجليزيّة.

2004، تدريس اللّغة العربيّة.

2003، بدأ تقديم خدمة الاستشارة النفسيّة.

2003/2004، احتفلت الكلّيّة بعطاء تواصل مدّة ربع قرن.

15/3/2009، اعتمدت هيئة البطاركة والأساقفة اللائحة بعد دراستها.

2015، قامت الكلّيّة تأسيس فرع للدراسات اللّاهوتيّة بالمنيا.

2016، سبتمبر: افتتاح مكتب المشورة.

2017/ 2018 الدراسة عبر الانترنت ( للأقاليم خارج القاهرة)

2018/ 2019 تدريس اللغة اليونانيّة.

مايو 2019 توقيع بروتوكول الانتماء إلى المعهد العاليّ للعلوم الدينيّة- جامعة القدّيس يوسف- بيروت