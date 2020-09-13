الصحة تؤكد عدم تحمل المتطوع بالتجربة السريرية للقاح كورونا أية تكاليف

إبراهيم سعيد

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للبحث العلمي، إن المتطوعين للمشاركة في التجربة السريرية للقاح الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" لن يتحملوا أية تكاليف أثناء التجربة، مشيرة إلى أنهم لن يحصلوا على مقابل مادي. وأضافت عاصم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية "DMC"، مساء الأحد، أن التجربة تستهدف الأصحاء وأعداد كبيرة من المتطوعين تتراوح أعدادهم من عشرة إلى 15 ألف مواطن، موضحة أن التجربة تتم باستخدام لقاحين صينيين.

ولفتت إلى أن المتطوع يستطيع الاطلاع على الشروط بالتفصيل عبر الموقع الرسمي للوزارة والتسجيل في التجربة، قائلة إن الدراسة فُتحت مبدئيًا بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا".

وعن هدف إجراء المتطوع للتجربة، أوضحت مستشارة وزير الصحة، أن الهدف الأسمى للمشاركة هو العلم والإنسانية، مضيفة أن الدراسة تجاوب على سؤال بحثي محدد، إضافة إلى قياس درجة مأمونية اللقاح.

وأشارت إلى أن شروط التطوع تتضمن أن يكون المواطن أقل من 18 عامًا، وعدم الإصابة بأمراض يصعب السيطرة عليها، قائلة إن الوزارة تجري تحاليل معينة للاطمئنان أن المتطوع آمن للتطعيم.

ومن جانب آخر، كشفت مصادر بوزارة الصحة استقبال فاكسيرا 5 متطوعين لإجراء التجارب السريرية فى مرحلتها الثالثة على لقاحى كورونا فى إطار الخطط البحثية التى تطبقها الوزارة لاختبار اللقاحات.

وكان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أكدت حرص مصر على المشاركة مع دول العالم للوصول للقاح آمن وفعال لفيروس كورونا، مشيرةً إلى أن مشاركة مصر فى هذه التجربة تأتى من منطلق ريادتها العلمية والبحثية فى المنطقة وبالمشاركة مع العديد من دول العالم فى مختلف القارات والتى ستساهم جهودهم فى إيجاد لقاح فعال يقى البشرية من اخطار فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن تلك التجارب أطلق عليها "لأجل الإنسانية" وتتم فى 4 دول عربية وتحقّق سابقة جديدة من خلال مشاركة متطوعين فى كل من (الإمارات والبحرين والأردن ومصر)، مشيرة إلى أن المستهدف من إجراء تلك التجارب 45 ألف مبحوث على مستوى العالم، وتم إجراؤها على 35 ألف مبحوث حتى الآن، لافتًة إلى أنه من المفترض أن تشارك مصر فى تلك التجارب من خلال 6 آلاف مبحوث، حيث سيتلقى المشاركون فى تلك التجارب جرعتين من التطعيم بينهم 21 يومًا، حيث سيتم متابعة المشاركين فى الدراسة لمدة عام كامل.

وشرحت، آلية التسجيل فى التجارب السريرية حيث سيبدأ بتسجيل البيانات الشخصية والصحية بطريقة ممكنة ومن ثم يتسلم الملف الخاص بالمتطوع والذى يحتوى على كل البيانات الطبية وكذلك نموذج للموافقة على مشاركته المستنيرة، ثم يدخل غرفة الاستشارات والتى سيتم فيها توضيح كافة المعلومات المتعلقة بالدراسة السريرية ومتطلباتها ويقوم المتطوع بالتوقيع على نموذج (للموافقة المستنيرة) حال موافقته على المشاركة، وذلك بعد جلسة مع متخصص مدرب لاطلاعه على كافة المعلومات.

وأوضحت، أنه يوجد عيادة الفحص والتى يتم بها فحص المتطوع وتسجيل جميع الوظائف الحيوية والتى يتم التأكد داخلها من موائمته الصحية والشخصية لجميع متطلبات المشاركة، كما يوجد الغرفة المخصصة لسحب عينات الدم لدراسة حالته المناعية الحالية قبل إجراء الدراسة والتى يتم مقارنتها بحالته بعد إجراء الدراسة ويتم أخذ مسحة pcr للتأكد من عدم إصابته بالفيروس، ثم بعدها يتم إعطاؤه الجرعة الأولى من اللقاح بمرافقة متخصص، ثم ينتقل إلى غرفة الملاحظة حيث يتم ملاحظة المتطوع لمدة 30 دقيقة قبل مغادرته بعد الاطمئنان عليه وإبلاغه بمواعيد المتابعة، حيث تتم متابعة المتطوع من خلال كارت متابعة يحتوى على مواعيد الزيارات للمركز ورقم الهاتف الذى سيتواصل معه المتطوع .