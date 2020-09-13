اليوم السابع
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"الزراعة" تشكل لجنة لوضع قيمة إيجارية موحدة لكل الأراضى الزراعية

الأحد، 13 سبتمبر 2020 08:45 م
"الزراعة" تشكل لجنة لوضع قيمة إيجارية موحدة لكل الأراضى الزراعية محمد القرش
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك تناغما وتجانسا بين الحكومة المصرية وهناك تعاونا مستمرا لحل أي مشكلات عالقة بين الوزارات، موضحا أنه تم التنسيق بشأن تحديد قيمة إيجارية موحدة للفلاحين وصغار المزارعين بخصوص الأراضى الزراعية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أنه لابد من وجود قيمة موحدة للإيجار للأراضى الزراعية، موضحا أن هذه القيمة الإيجارية لابد أن تكون عادلة وتراعى البعد الاجتماعى.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه تم تشكيل لجنة لوضع قيمة إيجارية موحدة لكل الأراضى الزراعية، وتم مراعاة أن كل الأراضى الموجودة والتي يستأجرها فلاحون تحصل على كارت الفلاح من أجل أن يحصل المزارع على مزايا هذا الكارت بجانب الحصول على كافة الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة.


محمد القرش

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