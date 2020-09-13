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التعليم العالى تعلن تسليم الجامعات معامل معتمدة بأحدث المعايير العالمية.. صور

الأحد، 13 سبتمبر 2020 03:54 م
التعليم العالى تعلن تسليم الجامعات معامل معتمدة بأحدث المعايير العالمية.. صور تسليم الجامعات الحكومية معامل معتمدة
كتب محمد صبحى

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تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قام مشروع تأهيل المعامل للأعتماد الدولي بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتشكيل فريق من الخبراء المتخصصين في المعامل البحثية؛ للقيام بتسليم وتسلم المعامل التي تم تأسيسها على أحدث المعايير العالمية طبقاً للمنظمة الدولية ILAC.
 
وأوضح بيان صادر عن وزارة التعليم العالى ، أنه سيتم تسليم عدد من المعامل إلى الجامعات الحكومية، وهي: معمل الرقابة الصحية على الأغذية بكلية الطب البيطري جامعة السادات، ومعمل التحاليل الدقيقة لبحوث المياه بكلية العلوم جامعة دمياط، والمعمل المركزي لوحدة سلامة الغذاء، ومعمل جيوكيمياء العناصر الدقيقة والسامة بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، ومعمل تحليل متبقيات المبيدات في الغذاء بكلية الزراعة جامعة عين شمس، ومعمل القياسات الطيفية الديناميكية فائقة السرعة بقسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة عين شمس، ومعمل مركز البصمة الجينية للسرطان بكلية الطب جامعة طنطا، وثلاث معامل بجامعة أسيوط، وهم: معمل التدفق الخلوي المركزي بكلية الطب، ومعمل ميكانيكا التربة والأساسات بكلية الهندسة، ومعمل وحدة طب الاحياء المائية بكلية الثروة السمكية.
 
وبلغت قيمة تأهيل المعامل منذ عام 2014 حتى 2020 إلى ما يقرب من (60 مليون جنيه) من حساب وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي تم اعتماد 80 معمل خلال هذه الفترة الزمنية .
 
ومن جانبه، أكد الدكتور  هشام عبدالخالق المدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، أن المعامل تم تجهيزها بأحدث الأجهزة والتجهيزات اللازمة؛ لتقديم خدمات مجتمعية متميزة وتطبيق نظام الجودة، للحصول على أعلى دقة للنتائج، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع 144 معمل في 20 جامعة، منذ بدء المشروع  وتم اعتماد 99 معمل وتشمل(45 معمل طبي - 54 معمل غير طبي، وجاري اعتماد 21  معمل (13 معمل طبي - 8  معامل غير طبية)، مشيرا إلى أن الوحدة ستقوم بزيادة عدد المعامل الخدمية المعتمدة طبقا للمعاير الدولية، وربطها بالصناعة.
 
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