اليوم السابع
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أهالى الخصوص بالقليوبية يحلمون بانتهاء عصر العشوائيات بعد خطاب رئيس الوزراء (فيديو)

الأحد، 13 سبتمبر 2020 01:24 ص
أهالى الخصوص بالقليوبية يحلمون بانتهاء عصر العشوائيات بعد خطاب رئيس الوزراء (فيديو) أهالى الخصوص
كتب مصطفي جابر

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أجرت كاميرا "اليوم السابع" جولة في منطقة الخصوص بالقليوبية بعد مؤتمر رئيس الوزراء، أمس السبت، والذي أشار خلاله إلى تفاقم أزمة البناء العشوائي في مدينة الخصوص.

 

وأبدى سكان المدينة سعادتهم بتحرك الحكومة وتسليط الضوء على الأزمات التى يعانون منها، متمنين أن يسهم قانون التصالح في مخالفات البناء فى تحسين حياتهم بوقف البناء العشوائي، وتقديم خدمات جيدة لهم توفر حياة كريمة.

 

وأعرب السكان عن تمنياتهم أن يتيغر وجه المدينة التى يعيشون فيها خلال السنوات القليلة القادمة، مؤكدين أن الدولة أصبحت تولي اهتمامًا كبيرًا بكل ما يخص حياة المواطن.


الخصوص

التصالح في مخالفات البناء

قانون التصالح

مدينة الخصوص

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