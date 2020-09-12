هل يتم استخراج كروت ميزة لأصحاب المعاشات برسوم إدارية؟.. التأمينات تجيب

كتب مدحت وهبة

تسعى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى إلى تحويل كافة استحقاقات أصحاب المعاشات ممن يقومون بالصرف من منافذ الهيئة والبريد والبالغ عددها ما يقارب 6.5 مليون مواطن إلي الصرف عن طريق كارت ميزة تدريجياً فى فترة زمنية ما بين 6 الي 8 شهور ،حيث تم تحويل ما يقارب من النصف مليون مواطن خلال الشهر الجارى، وسيتم استخراج جميع كروت "ميزه " لأصحاب المعاشات مجاناً بدون أي رسوم إدارية، حيث أن هذا التوجه يهدف استكمال خدمات الشمول المالى لأصحاب المعاشات والمستحقين.

وكان اللواء جمال عوض رئيس العامة للتأمين الاجتماعى قد أكد أن الهيئة قد قامت بوضع خطة طموحة لدمج أصحاب المعاشات في القطاع المصرفي من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التي تسمح لصاحب المعاش القيام بعملية الشراء النقدي أو الالكتروني و سداد كافة الإستحقاقات الحكومية عن طريق تلك البطاقة كما يمكن لصاحب المعاش الإستفادة من كافة الخدمات المصرفية التي يقوم البنك بتقديمها بما في ذلك الحصول علي عائد علي رصيد الحساب .