كاتب يكشف كيف انحازت الدولة للفقراء فى قانون التصالح بمخالفات البناء

كتب أحمد عرفة

أكد الكاتب الصحفى عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير صحيفة الجمهورية، أن الدولة المصرية لم تتهرب من مواجهة أزمة المخالفات في البناء والتعديات على الأراضى الزراعية، موضحا أن دولة 30 يونيو مصرة على مجابهة هذا الخطر.



وأضاف عبد الرازق توفيق، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الدولة المصرى تسعى إلى التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، لافتا إلى أن الدولة تتعامل بحسم مع أزمة التعدى على الأراضى الزراعية، موضحا أن هناك فوائد عديدة ستعود على المواطن حال تقدمه بتصالح في مخالفات البناء على رأسها القدرة على تقنين وضع عقاره وتوريثه لأحفاده والتوثيق ومضاعفة السعر السوقى للوحدة، وكذلك أن يتمتع بالخدمات المرخصة وتطوير الخدمات والصرف الصحى ورصف الطرق.



ولفت رئيس تحرير صحيفة الجمهورية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما ينحاز للمواطن والأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وبالتالي وفرت الدولة العديد من التسهيلات للمواطن ليتقدم بتصالح في مخالفات البناء منها تحديد سعر المتر في التصالح بالريف لـ50 جنيها، مؤكدا أن لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مع رؤساء تحرير الصحف وضح كل شيء للمواطنين بخصوص التصالح.



وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد عقد لقاءً مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدى على الأراضى الزراعية.