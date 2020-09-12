سفارة الصين تؤكد وجود اتصالات بين القاهرة وبكين لإنتاج لقاح كورونا

ماجد تمراز

قال لي دونغ، المستشار الإعلامي لسفارة الصين بالقاهرة، إن هناك علاقة قوية بين مصر والصين، وهناك علاقة "شقيقة" وأخوية وليست مجرد علاقة صداقة بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك تعاون بين البلدين بخصوص إعداد لقاح لفيروس كورونا المستجد، موضحا أن الصين متقدمة في تطوير اللقاحات، وتسير بشكل منتظم فى إنتاج اللقاح الخاص بكورونا، وهى الآن في مرحلة التجارب السريرية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "نحن نتعاون ونتواصل مع الجانب المصري بشأن لقاح فيروس كورونا، وهناك اتصالات بين وزارة الصحة الصينية ووزيرة الصحة المصرية الدكتور هالة زايد في هذا الشأن، ويتم الآن تسهيل الأمور للشركات الصينية التي تطور اللقاحات، بالإضافة إلى الشركة المصرية التي ستكون مركز لتصنيع اللقاحات في مصر بالتنسيق والتعاون مع الصين".

وقال: "الصين إذا نجحت في تطوير هذا اللقاح، سيتم نشره في مختلف أنحاء العالم، ونتطلع أن يتم الوصول في أقرب وقت لهذا اللقاح".