اليوم السابع
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رئيس مصر للطيران للخدمات الأرضية يتابع سير العمل بمحطة مطار الغردقة

السبت، 12 سبتمبر 2020 10:45 م
رئيس مصر للطيران للخدمات الأرضية يتابع سير العمل بمحطة مطار الغردقة رئيس مصر للطيران للخدمات الأرضية يتابع سير العمل بمحطة مطار الغردقة
كتبت رحاب نبيل

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تفقد المهندس مجدي محمدين رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، اليوم السبت، محطة مطار الغردقة للخدمات الأرضية، ورافقه خلال الجولة المهندس وليد الديب رئيس قطاع  التشغيل. 
 
وخلال الجولة قام رئيس الشركة بمتابعة سير العمل بالمواقع المختلفة، للتأكد من الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازيه التى تقوم بتنفيذها المحطة طبقآ للتعليمات الصادرة من وزارة الطيران المدنى، وذلك للحفاظ على سلامة العاملين والركاب وتقديم خدمة آمنة للطائرات، كما تفقد ماكينة تطهير المعدات التى حرص العاملون بالمحطة علي تجهيزها كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.
 
والتقي رئيس الشركة خلال الجولة العاملين بالمحطة لمتابعة متطلبات العمل بالمحطة، كما تفقد مظلة المعدات، وساحة عربات العفش والمقاطير، ثم ورشة تعمير المعدات، وبعد ذلك اطلع على خطط  الصيانة والإصلاح الدوريه بالمحطة والتى إتضح من خلالها الإلتزام بمواعيد الصيانه وتنفيذها فى توقيتاتها طبقآ لما هو مخطط .
 
وأثنى محمدين على الجهود المبذولة فى العمل، وصيانة المعدات وخاصة فى فترة تعليق الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا، والتى تم إستغلالها فى رفع كفاءة المعدات وتدريب العاملين .
 
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