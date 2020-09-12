اليوم السابع
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رئيس تحرير الجمهورية: مخالفات البناء تستنزف الثروات.. ومؤتمر مدبولى دحر الشائعات

السبت، 12 سبتمبر 2020 07:51 م
رئيس تحرير الجمهورية: مخالفات البناء تستنزف الثروات.. ومؤتمر مدبولى دحر الشائعات عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية
كتب محمد شرقاوى

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قال عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية تعليقا على مؤتمر رئيس الوزراء الذى عقد اليوم السبت، للحديث عن مخالفات البناء، إن التواصل بين الإعلام والحكومة فى غاية الأهمية، ولقاء رئيس الوزراء كاشف وأوضح حقيقة الكثير من الشائعات والأكاذيب حول مخالفات البناء.

وأضاف عبد الرازق توفيق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن لقاء رئيس الوزراء حمل رسائل قوية ونجح فى دحر الأكاذيب، متابعا: 50% من العمران المصرى غير مخطط وعشوائي ونحن أمام كارثة حقيقية، والدولة تعمل على القضاء عليه بشكل نهائي .

وتابع عبد الرازق توفيق: "عدد كبير من الأراضى الزراعية تآكل كما تم التعدى عليها بالعمران"، مضيفا: "قانون التصالح بمخالفات البناء ليس الهدف منه الإزالة وجمع الأموال، ولكن هدفه تقنين الأوضاع"، مضيفا أن "الدولة شعرت بخطورة ملف مخالفات البناء التى تستنزف ثروات الدولة المصرية وتسيئ إلينا".

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد عقد لقاءً مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدى على الأراضى الزراعية.


عبد الرازق توفيق

مخالفات البناء

رئيس الوزراء

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