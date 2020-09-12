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خالد عكاشة: لقاء مدبولى مع رؤساء تحرير الصحف اتسم بالمكاشفة والمصارحة

السبت، 12 سبتمبر 2020 10:44 م
خالد عكاشة: لقاء مدبولى مع رؤساء تحرير الصحف اتسم بالمكاشفة والمصارحة خالد عكاشة
كتب أحمد عرفة

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قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للدراسات الاستراتيجية، إن لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مع رؤساء تحرير الصحف، للحديث حول قانون التصالح في مخالفات البناء يعد أحد أهم وأنجح لقاءات رئيس الوزراء على الإطلاق.

وأضاف مدير المركز المصري للدراسات الاستراتيجية في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف اتسم الشجاعة والمكاشفة والحديث عن كل ما يخص بالتصالح في مخالفات البناء.

ولفت مدير المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، إلى أن الدولة المصرية أعلنت عن تسهيلات عديدة بشأن التصالح في مخالفات البناء، موضحا أن الدولة حريصة على مواجهة أي تعديات على الأراضى الزراعية ومواجهة البناء العشوائى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد عقد لقاءً مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدى على الأراضى الزراعية.

 


خالد عكاشه

المخالفات

التصالح

رئيس الوزراء

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