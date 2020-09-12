اليوم السابع
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الهيئة الوطنية تصرف مكافأة لأسرة موظف بمحكمة توفى بحادث أثناء انتخابات الشيوخ

السبت، 12 سبتمبر 2020 01:55 م
الهيئة الوطنية تصرف مكافأة لأسرة موظف بمحكمة توفى بحادث أثناء انتخابات الشيوخ المستشار لاشين إبراهيم رئيس الوطنية للانتخابات- أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، صرف مكافأة استثنائية لأسرة المتوفى إلى رحمة الله تعالى عاطف محمود قطب الرويني الموظف بمحكمة كفر الشيخ الإبتدائية ، الذي وافته المنية إثر حادث سيارة عقب مغادرته مقر اللجنة الفرعية التي كان منتدباً أميناً لها بعد انتهاء اليوم الثاني من جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020.

واعلنت الهيئة عن صرف المكافأة لأسرته بخلاف المكافأة المقررة له نظير عمله باللجنة الكائنة بمحافظة كفر الشيخ. وأجريت جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ فى الخارج على مدار أول 6 و7 سبتمبر، بينما أجريت في الداخل يومى 8 و9 سبتمبر على أن تعلن النتيجة النهائية بحد أقصى يوم 16 سبتمر.


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