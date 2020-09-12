الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بالذكرى الـ49 لسيامة البطريرك مار أغناطيوس كاهنا

كتب مايكل فارس

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم السبت، بالسيامة الكهنوتية للبطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك، حيث تمت رسامته قسيساً على يد المطران ميخائيل جروة في 12 سبتمبر 1971، أي منذ 49 عاما، فيما قدم المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر التهنئة للبطريرك، متمنياً له وافر الصحة، والنعم الإلهية من الروح القدس؛ لإتمام رسالته المقدسة.

والبطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك الكنيسة السريانية الكاثوليكية.، ولد بتاريخ 15 نوفمبر 1944 في مدينة الحسكة السورية وكان اسمه جوزيف بن فرجو أبن المقدسي يونان كبسو، أكمل دراسته الابتدائية في مدرسة تابعة للكنيسة وبعد ذلك التحق بالمدرسة الإكليريكية في دير الشرفة في لبنان وذلك في شهر أغسطس عام 1956 وهناك أتم المرحلة الثانوية.

وقد أُرسل إلى روما لمتابعة دراساته في الفلسفة وعلم اللاهوت في مدرسة البروبغندا حتى سنة 1971 تاريخ نيله إجازة في الفلسفة واللاهوت، رجع إلى مسقط رأسه الحسكة حيث تمت رسامته قسيساً على يد المطران ميخائيل جروة في 12 سبتمبر 1971. تسلم بعدها إدارة الإكليريكية الكبرى بالشرفة وكان يُدرس كذلك في الإكليريكية الصغرى حتى سنة 1973، بعد ذلك رجع إلى مدينة الحسكة ليتولى مهمة التربية الدينية في أبرشية المدينة، وفي سنة 1980 استدعاه البطريرك حايك ليصبح قسيسا معاوناً في رعية سيدة البشارة للسريان الكاثوليك في العاصمة اللبنانية بيروت.

وفي يوم الثلاثاء 20 يناير عام 2009، أنتخب الأساقفة السريان الكاثوليك جوزيف يونان مطران أبرشية سيدة النجاة في أمريكا وكندا ليكون البطريرك الجديد للكنيسة السريانية الأنطاكية الكاثوليكية خلفاً للبطريرك السابق المستقيل إغناطيوس بطرس الثامن عبد الأحد، وذلك بعد اجتماعهم في روما في سينودس غير عادي بناء على دعوة البابا بنديكتوس السادس عشر في فترة امتدت بين يومي 17 و23 من يناير عام 2009، وتم الاحتفال بتنصيبه في بيروت بتاريخ 15 فبراير 2009، ليتسلم بعدها مهام وظيفته الجديدة.