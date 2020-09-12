القوى العاملة تعلن تعيين 616 شاباً بالدقهلية والتفتيش على 1015 منشأة

كتب محمود راغب

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الدقهلية 616 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 7 من ذوى القدرات الخاصة ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 2983 شاباً .

وقال أحمد القللي مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أغسطس الماضي: إن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 386 منشأة ، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1015 منشأة وتم القيام بـ 36 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل ، فضلا عن تلقى 44 شكوى من بوابة الشكاوى الحكومية تم تسوية 17 شكوي منها ، وإحالة 7 شكوى للقضاء ، ومازالت هناك 20 شكوى تحت البحث والدراسة .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 144 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي .