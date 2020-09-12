الصحة تستجيب لوالد الطفلة مكة وتوجه بعلاجها على نفقة الدولة بالتأمين الصحى

كتب وليد عبد السلام

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بسرعة علاج الطفلة مكة التي تبلغ من العمر عامين، وتعاني منذ ولادتها باعوجاع فى كفوف يديها الاثنين وتحتاج إلى إجراء عملية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه فور نشر الاستغاثة بجريدة اليوم السابع، تم التواصل مع أيمن أحمد جنيدي والد الطفلة مكة، حيث تم توجيهها إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر لتوقيع الكشف عليها و إجراء الفحوصات اللازمة، غدًا الأحد، حيث سيتم التنسيق لإجراء عملية جراحية لها حسب ما تتطلبه حالتها علي نفقة الدولة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بحصول كل مواطن على حقه فى العلاج وتقديم أفضل خدمة طبية على نفقة الدولة.