اليوم السابع
Ads
السبت، 12 سبتمبر 2020 06:36 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أستاذ استثمار يوضح خطورة التعديات على الأراضى الزراعية

السبت، 12 سبتمبر 2020 06:23 م
أستاذ استثمار يوضح خطورة التعديات على الأراضى الزراعية اراضى زراعيه
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور محمد باغة أستاذ الإدارة والتمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس، أن الدولة المصرية حريصة على أن مواجهة كافة التعديات التى تتم على الأراضى الزراعية، وأراضى الدولة، موضحا أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يهدف إلى مواجهة تلك التعديات ورفع مستوى الخدمات التى تقدمها للمواطن.

وأضاف أستاذ الإدارة والتمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس، أن تبوير الأرض الزراعية، والتعدى عليها يمثل خطورة كبيرة على الدولة المصرية حيث إن له تأثيرا على السلامة الغذائية وتوفير الغذاء للمواطنين، كما أن تقليل رقعة الأرض الزراعية يؤدى إلى قلة الإنتاج الزراعى.

وأوضح أستاذ الإدارة والتمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس، أن الدولة تحتاج إلى أموال ضخمة لإعادة استصلاح الأراضى الزراعية من جديد، خاصة أن الأراضى التى يتم تبويرها لا يمكن أن يتم استصلاحها مرة أخرى وبالتالى لابد من استصلاح أراضى زراعية جديدة

وقال رئيس الوزراء فى تصريحات اليوم السبت: "هناك حجم من التعقيد وبنتعلم على الأرض، أثناء التنفيذ لما حطينا القانون كان فى وجهة نظرنا أن مش هايبقى فيه مشاكل، ولكن التطبيق على الأرض يثبت لنا وجود تحديات، ولا نكابر، والحل هو المراجعة".


الاراضى الزراعيه

التعديات على الاراضى الزراعيه

الحكومه المصريه

مصطفى مدبولى

رئيس الحكومه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أستاذ تخطيط عمرانى يؤكد تضرر الاقتصاد القومي بسبب تجريف الأراضى الزراعية

السبت، 12 سبتمبر 2020 05:37 م

أستاذ اقتصاد سياسى يطالب الدولة بعدم التهاون في ملف تبوير الأرض الزراعية

السبت، 12 سبتمبر 2020 04:40 م

يوسف أيوب يكتب: "الخصوص وكفر سعد" أكبر رد على سؤال لماذا تتصدى الحكومة للبناء المخالف.. التعدى على الأراضى الزراعية والأبراج المخالفة عوار يحتاج وقفة حازمة.. ومؤتمر "مدبولى" تأكيد للتفاعل الحقيقى مع نبض الشارع

السبت، 12 سبتمبر 2020 03:52 م

فيلم تسجيلى يرصد حجم التعدى على الأراضى الزراعية بمدينة الخصوص فى القليوبية

السبت، 12 سبتمبر 2020 02:22 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة