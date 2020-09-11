وزير السياحة يفتتح معرض مقتنيات الملك توت عنخ أمون بمتحف آثار الغردقة.. فيديو وصور

البحر الأحمر - عماد عرفة

افتتح مساء اليوم الجمعة، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والاثار، يرافقة الدكتور مصطفى وزيرى ، أمين عام المجلس الأعلى للاثار، المعرض المؤقت لمقتنيات الملك توت عنخ امون، بحضور عدد من السياح الأجانب الذين تم دعوتهم لزيارة المعرض .

يضم المتحف المؤقت لمقتنيات الملك توت عنخ امون، 10 قطع من بينها غطاء إناء كانوبى ملون على هيئة رأس الملك توت عنخ آمون، وتمثالا من الخشب المذهب للمعبود بتاح، تمثال أوشابتى يرتدى النمس المذهب وقلادة عريضة، تمثال أوشابتى يرتدى تاج الخبرش ويمسك بالصولجان، تمثال أوشابتى يرتدى شعر مستعار وحية الكوبرا مصنوعة من البرونز وقلادة مذهبة، سداده من الخشب الملون توضع داخل البوق من الفضة، وبوق من الفضة المذهبة، مسند رأس من الفيانس الأزرق ، وكذلك كرسى توت غنخ أمون مطعم بالأبنوس والعاج، إناء للملك توت فى شكل زهرة لوتس متفتحة وبرعمين، علبة للمرأة من الخشب المذهب على شكل علامة العنخ ومطعمة بالزجاج والعقيق.