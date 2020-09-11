وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يفتتحان مسجد كفر أباظة.. صور

كتب على عبد الرحمن والشرقية إيمان مهنى

افتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، منذ قليل مسجد كفر أباظة بالمحافظة، ضمن 53 مسجدًا يفتتحها اليوم بمحافظة الشرقية، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف المكبرة لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر الجارى وأكتوبر المقبل.

وكان فى استقبال الوزير والمحافظ، الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، والدكتور محمد أبو حامد وكيل المديرية، وقيادات الدعوة بالمديرية، وعدد من قيادات المحافظة، بالإضافة إلى استقبال عدد من أطفال القرية للوزير والمحافظ حاملين أعلام مصر.



وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يفتتحان مسجد كفر أباظة

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 130 مسجدًا في عدد من المحافظات، ضمن خطة الوزارة لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر الجارى وأكتوبر المقبل، من بينها 34 مسجدًا من تنفيذ وزارة الأوقاف، و96 مسجدًا بالجهود الذاتية التى تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أعلن عن أنه فى إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وصيانة المساجد وفرشها، والاهتمام ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، تقوم الوزارة خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2020 بافتتاح (314) مسجدا، تم إحلالها وتجديدها، منها (121) مسجدًا من موازنة الوزارة ومواردها الذاتية منهم خمسة مساجد إنشاء جديد.





وأكد جمعة أن ما تم إنجازه في عمارة المساجد خلال 6 سنوات بناءً جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا أو فرشًا أو صيانةً غير مسبوق في تاريخ مصر، وأن ردّ الوزارة على أهل الشر وجماعات الفتنة والضلال التي تعمل على قلب الحقائق إفكًا وزورًا وبهتانًا دائمًا يأتي بالأفعال والأدلة والبراهين فالأرقام لا تكذب ولا تتجمل، ويكفي أن نعلم أن ما أنشئ إنشاء جديدًا في 6 سنوات تجاوز 1200 مسجد، وأن ما تم إحلاله وتجديده وصيانته تجاوز 3600 مسجد.



مسجد كفر أباظة

واختتم وزير الأوقاف تصريحاته قائلاً: "ما سيتم افتتاحه في يوم واحد، وهو اليوم الجمعة 130 مسجدًا، منها 53 مسجدًا في محافظة واحدة وهي محافظة الشرقية، فضلًا عن المساجد التي تعد مفخرة في مجال العمارة الإسلامية، كمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، الذي أضحى قبلة للسائحين وكل قاصدي جنوب سيناء، ومسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة ، ومسجد الماسة بمدينة العلمين، ومسجد الحق المبين بمدينة الطور، وعشرات بل مئات المساجد التي صار كل منها أيقونة في مجال العمارة الإسلامية "