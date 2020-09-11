محافظ الشرقية يهدى وزير الأوقاف درع المحافظة تقديرا لجهوده الدعوية والوطنية

كتب على عبد الرحمن

أهدى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الجمعة ، درع محافظة الشرقية، تقديرا لما تقوم به وزارة الأوقاف من جَهد دعوي ووطنى ومجتمعى ملموس وخدمة بيوت الله (عز وجل).

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن المحافظ أشاد بدعم وزير الأوقاف الدائم والمستمر للمحافظة، وجهوده الدعوية والوطنية وعمارة بيوت الله..

افتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 130 مسجدًا فى عدد 18 محافظة، ضمن خطة الوزارة لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر الجارى وأكتوبر المقبل، ففي الشرقية افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية 53 مسجدا بينها 7 مساجد جهود الوزارة، و46 مسجدا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.

وفي خطبته بمسجد "الفتح" بمحافظة الشرقية، أكد وزير الأوقاف أن الدولة تُبنى على ركائز أساسية:"الأرض، والشعب، والسلطة الحاكمة ، والقانون الذي ينظم العلاقة بين الناس ، وإلا صارت الأمور فوضى بينهم ، مبينا أن جميع الشرائع السماوية أكدت أنه حيث تكون المصلحة المعتبرة للبلاد والعباد فثمة شرع الله تعالى، قائلاً:"على ذلك نقول إنه إذا تعارضت المصلحة العامة والخاصة ، تُقدم المصلحة العامة على الخاصة، ولولى الأمر والذي يمثله الآن رئيس الجمهورية الآن أن يقنن المباح ، أو يقيده ، أو ينظمه، فإن نظمه أو قيده أو قننه وجبت طاعته، كما أن رأي الحاكم يرفع الخلاف فى المختلف فيه لتحقيق المصلحة العامة للبلاد ".