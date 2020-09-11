فريق جامعة الأزهر يتفوق على كبرى جامعات العالم فى الاستفادة من مخلفات الجمبرى

ماجد تمراز

قال الإعلامي أحمد فايق، إن فريق جامعة الأزهر تمكن من التفوق على الجامعات الإنجليزية والأمريكية والسويسرية والبرازيلية والهند، وغيرها من كبار جامعات العالم، وحصلوا على كأس العالم في مسابقة إيناكتس، في المشروعات التنموية والمجتمعية، مشيرا إلى أنها أول مشاركة لهم في المسابقة، حيث كانت المنافسة كبيرة للغاية.



وأضاف الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة dmc: "الشباب المصري الجميل، تمكن من تحويل مخلفات الجمبري ببحيرة قارون من شىء مضر إلى شىء مفيد للمجتمع".



وقال شريف سيد، أحد قادة الفريق المصري المكون من 120 طالبا بالأزهر، إنهم قاموا بتنفيذ أكثر من 800 فكرة، هدفها مساعدة الصيادين لمواجهة أزمات قشور ومخلفات الجمبري إلى شىء مفيد ولا يسبب أي أذى لهم في منازلهم.



وأضاف أنه يمكن من خلال الابتكار عمل فلاتر لمياه الشرب ومنتجات أخرى يمكن بيعها والاستفادة منها ماديا، مشيرا إلى أن هناك 15 فردا أصيبوا بفيروس كورونا، ولكن ذلك لم يعطل الفريق عن مسيرته في خدمة المجتمع.