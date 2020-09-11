عبد العاطى يلتقى وزير استثمار جنوب السودان فى ختام زيارته لجوبا

كتبت أسماء نصار

التقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اليوم، مع وزير الاستثمار الجنوب سودانى، لبحث فرص الاستثمار، وذلك فى ختام زيارته لجنوب السودان التى استمرت على مدار 3 أيام، التقى خلالها برئيس جنوب السودان وعدد من القيادات رفيعة المستوى.







وأعرب رئيس جمهورية جنوب السودان عن خالص تحياته وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وللشعب المصري لما يقدمة من دعم لأشقائه فى دولة جنوب السودان خلال الأزمات، متمثلاً فى الجسر الجوي لتقديم المساعدات والإغاثة لجمهورية جنوب السودان لمواجهة آثار الفيضانات بجمهورية جنوب السودان.







ونقل عبد العاطى تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي لأشقاءنا فى دولة جنوب السودان قيادةً وحكومةً وشعباً، مشيرا إلى أنه تم كشف لرئيس جمهورية جنوب السودان المشروعات التى تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى بجنوب السودان، مؤكداً على أن مصر تعمل جاهداً لتعزيز سبل التعاون مع جنوب السودان ولتنمية جنوب السودان.





كما التقى الوفد المصرى، رياك مشار - النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان، وأكد الدكتور محمد عبد العاطى أن مصر تنفذ مشروعات تنموية لدعم مواطني جنوب السودان الشقيقة مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية لخدمة جنوب السودان خاصة مشروعات حصاد مياه الأمطار للاستفادة من مياه الأمطار وتخزينها لاستخدامها خلال فترات الجفاف للشرب وللثروة الحيوانية والتى ستعمل بلا شك في المساهمة في الحد من أخطار الفيضانات.



والتقى عبددالعاطى تعبان دينج نائب رئيس جمهورية جنوب السودان الوفد المصرى حيث تم اطلاعه بأهم المشروعات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى المصرية بجنوب السودان والمشروعات الجاري تنفيذها، وأعرب نائب رئيس الجمهورية عن شكره لجمهورية مصر العربية على ما تقوم به من دعم لدولة جنوب السودان خاصة في مجال الموارد المائية لتوفير المياه النقية لشعب جنوب السودان ومشروع حصاد مياه الأمطار للاستفادة منها في موسم الجفاف.







وتجدر الإشارة إلى أنه استكمالاً لسلسلة اللقاءات فقد استقبل وزير الكهرباء والسدود بجمهورية جنوب السودان الدكتور محمد عبد العاطي والوفد المرافق مرحباً به في جنوب السودان معرباً عن شكره وتقديره لمصر على جهودها لتنمية دولة جنوب السودان.























