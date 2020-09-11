اليوم السابع
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شركة مياه القاهرة تعلن عودة الخدمة بعد إصلاح كسر مفاجئ بأحد الخطوط

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 03:09 م
شركة مياه القاهرة تعلن عودة الخدمة بعد إصلاح كسر مفاجئ بأحد الخطوط انقطاع المياه
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه القاهرة، الانتهاء من أعمال الإصلاح الخاص بالكسر المفاجئ أسفل كوبرى مسطرد، وتم فتح المياه، وجارى الآن تحميل المياه، ومن ثم عودتها بصورة طبيعية.
 
كانت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أعلنت عن قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهي: "منطقة العزب بالمطرية – شارع جسر السويس من ميدان التجنيد الى الالف مسكن  - استراحة الوزير بالحلمية – السبع عمارت -  أرض الجولف – الماظة –  مستشفى الجلاء العسكرى  - ميدان الإسماعيلية"، نظراً لحدوث كسر مفاجئ بخط رئيسى بميدان رنين أسفل كوبرى مسطرد بسبب أعمال التطوير.
 
وأعرب الشركة عن أسفها لهذا العطل الخارج عن إرادتها، لافتة إلي أنها ستعمل على إعادة تشغيل الخدمة فى أسرع وقت ممكن، موضحة أنه تم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
 

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