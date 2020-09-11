سفير العراق بالقاهرة يزور جامعة النهضة ويشاهد فيلما تسجيليا عن المؤسسة.. صور

كتب محمد صبحى

استقبل الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف بمكتبه في بنى سويف، السفير أحمد نايف سفير العراق بالقاهرة والوفد المرافق له، بحضور الدكتور حسام الملاحى رئيس جامعة النهضة، والمهندس محمد الرشيدى رئيس مجلس أمناء الجامعة، ونواب المحافظ لمناقشة أوجه التعاون المختلفة.

أعقب زيارة المحافظة، قيام السفير العراقي والوفد المرافق له بزيارة جامعة النهضة، حيث تفقد الإمكانات المتميزة للجامعة، والتى شملت المراكز والمعامل والمستشفى التعليمي، و بعض كليات الجامعة.

وشاهد الوفد العراقي خلال الزيارة فيلمًا تسجيليًا حول امكانات الجامعة وأساليب الدراسة الحديثة وشراكات الجامعة مع عدد من الجامعات الأجنبية فى تخصصاتها المختلفة( الطب البشرى-طب وجراحة الفم والأسنان-الصيدلة-العلاج الطبيعى-الحاسب الآلى-الهندسة-الإعلام والعلاقات العامة-إدارة الأعمال)، كما شهدت الزيارة عقد اجتماع بحضور السفير العراقي والوفد المرافق له وقيادات الجامعة .

وأشار الدكتور حسام الملاحى رئيس الجامعة فى كلمته أثناء الاجتماع إلى قوة العلاقات التاريخية المتميزة التى تجمع بين مصر والعراق ، كما أوضح ملامح نظام التعليم الحديث بالجامعة، و سعى إدارة الجامعة إلى توطيد التعاون والعلاقات التعليمية بين جامعة النهضة والجامعات العراقية.

وأكد السفير العراقي خلال الاجتماع على عمق العلاقات التاريخية بين العراق ومصر ، كما أشاد بالتواصل بين القيادات السياسية فى البلدين، مؤكدا حرص العراق على دعم العلاقات الثنائية بين مصر والعراق خاصة فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى.

كما أشاد السفير العراقي خلال الاجتماع بالإمكانات الهائلة التى توفرها الجامعة من مراكز بحثية ومعامل ومختبرات ومستشفيات ترتقى بالعملية التعليمية، مطالبا بدعم التعاون بين جامعة النهضة والجامعات العراقية، وتبادل الزيارات بين الأساتذة فى التخصصات العلمية المختلفة.