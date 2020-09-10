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وزير التعليم يستقبل الطفل مهند صاحب اقتراح تدريس مادة "احترام الآخر".. صور

الخميس، 10 سبتمبر 2020 03:33 م
وزير التعليم يستقبل الطفل مهند صاحب اقتراح تدريس مادة "احترام الآخر".. صور وزير التعليم يستقبل الطفل مهند صاحب اقتراح تدريس مادة "احترام الآخر"
كتب محمود طه حسين

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استقبل الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، الطفل الموهوب مهند عماد الدين، من أصحاب القدرات الخاصة، وصاحب مقترح تدريس مادة "احترام الآخر"، لإهدائه أول نسخة من كتاب (القيم واحترام الآخر "معًا نبني") الذى سيتم تدريسه بداية من الصف الثالث الابتدائى فى العام الدراسى المقبل 2020/2021، كما يتم التحضير لتدريس المادة لطلبة الصف الأول والصف الثانى الابتدائى لاحقًا.
 
كان الطالب "مهند" قد طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال، في شهر ديسمبر الماضي، بتدريس مادة احترام الآخر، ووجه الرئيس وزارة التربية والتعليم بالعمل على تطبيق المقترح.
 
وتنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وجه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بسرعة تنفيذ مقترح تدريس مادة القيم واحترام الآخر، بداية من العام الدراسى 2020/2021.
 
وحرص الدكتور طارق شوقي، على كتابة إهداء للطفل مهند، على أول نسخة من كتاب القيم واحترام الآخر، قائلاً: "إلى الطالب الرائع مهند.. هدية من مصر إليك للتعبير عن الإعجاب بأفكارك".
 
ووجه مهند، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية على اهتمامه بالمقترح والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي ساعد على جعل الفكرة حقيقة.
 
وأضاف مهند، أنه حين اقترح تدريس تلك المادة كان بسبب أنه سمع من أصدقائه المكفوفين مواقف تعرضوا للتنمر فيها بمدارسهم، وهو ما جعله يشعر بالضيق، لكنه نصحهم أيضًا بعدم الرد عليها.

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