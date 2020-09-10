اليوم السابع
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"قومى المرأة" يزور سيدة القطار لتقديم باقة ورد تكريما لها

الخميس، 10 سبتمبر 2020 09:41 م
"قومى المرأة" يزور سيدة القطار لتقديم باقة ورد تكريما لها جانب من الزيارة
كتب محمود راغب

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زارت منى عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنوفية مساء اليوم صفية إبراهيم، المعروفة إعلاميًا باسم "سيدة القطار" في مكان إقامة أختها بمحافظة المنوفية التى كانت في زيارة لها لحضور مناسبة سعيدة.
 
وقد عبرت منى عطية عن خالص تقديرها واعتزازها لما قامت به السيدة صفية إبراهيم، من دور إنساني عظيم نابع من قلب أم مصرية أصيلة، مؤكدة أنها تعد فخرا لجميع نساء مصر وقدمت باقة ورد تكريمًا لها، ونقلت لها تحيات وتقدير جميع عضوات وأعضاء المجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسي، ولجانه وفروعه بالمحافظات وأمانته العامة.
 
يذكر أن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس قد تواصلت مع السيدة صفية اليوم، وستلتقى بها الأسبوع المقبل تكريمًا لها، كما تم تعيينها عضوة بفرع المجلس بالغربية.
 
كانت "سيدة القطار"  قد دافعت عن مجند أثناء تواجدها بالقطار رقم 948 المتجه من المنصورة إلى القاهرة أمس، حينما حدثت مشادة بين هذا المجند  وكمسري ورئيس القطار الذى أصر على أن يدفع قيمة التذكرة أو النزول من القطار، لتهم السيدة صفية إبراهيم بدفع قيمة التذكرة 22 جنيها لحل المشكلة بشكل سريع.

سيده القطار

المجلس القومى للمرأه

محافظه المنوفيه

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