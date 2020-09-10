اليوم السابع
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ست بألف راجل.. كامل الوزير يشيد بموقف سيدة القطار مع المجند

الخميس، 10 سبتمبر 2020 11:51 م
ست بألف راجل.. كامل الوزير يشيد بموقف سيدة القطار مع المجند وزير النقل
كتب أيمن رمضان

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قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن موقف سيدة القطار صفية أبو العزم، أثر فيه بشدة، مشدداً على أنه ليس بمستغرب كونه هو هذا موقف العظيمات المصريات تجاه أى شئ خاطئ، وتابع: "أثر فى بشدة ولكنه موقف ليس مستغرب..موقف هزنى سيدة محترمة تدافع كرمتها وكرامة المواطن والجندى المصرى".

وأضاف الوزير خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المجند تعرض لإهانة من قبل موظف غير مسئول تجاه أحد أبطال القوات المسلحة، الذى غادر منزله من أجل تأدية واجبه الوطنى، للحفاظ على أمن واستقرار مصر، وتابع:"ولكن موقف السيدة صفية يؤكد أنها ست بألف راجل".

 


كامل الوزير

فيديو الكمسري

فيديو القطار

فيديو سيدة القطار

عسكري وكمسري

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