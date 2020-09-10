بعثة الجامعة العربية: جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ جرت فى نطاق احترام الدستور

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أكدت بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المصري لعام 2020، أن جولة الإعادة لانتخابات المجلس جرت في نطاق احترام ما نص عليه الدستور والقوانين المنظمة للانتخابات.

وأعربت بعثة الجامعة العربية - في بيان تمهيدي أصدرته اليوم /الخميس/ بشأن متابعتها لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ المصري 2020 - عن خالص تقديرها لكافة الجهود التي بذلتها الجهات المعنية في مصر لضمان التنظيم الجيد وحسن سير عملية الاقتراع خاصةً في ظل جائحة "كورونا المستجد" وما تطلبته من إجراءات وقائية لإجراء الاقتراع في أحسن الظروف وتأمين السلامة الصحية للناخبين.

وأشار البيان إلى أن الحملة الانتخابية للجولة الثانية لمجلس الشيوخ المصري انطلقت بتاريخ 20 أغسطس الماضي وانتهت في 5 سبتمبر الجاري، وبذلك فإن فترة الحملات الانتخابية الخاصة بهذه الجولة قاربت 15 يوماً، أي نفس الفترة الزمنية التي أتيحت للحملات الانتخابية للمرشحين في الجولة الأولى، وكانت هذه الفترة كافية نسبياً بسبب العدد القليل من المرشحين في هذه الجولة، أخذا في الاعتبار أنهم قاموا بتنفيذ أنشطة حملات انتخابية في الجولة الأولى.

وأكد البيان أن هذه الفترة اتسمت بأجواء هادئة واستعمال محدود من اليافطات، مقارنة بالجولة الأولى، حيث انتشرت اللافتات الدعائية الضخمة للمرشحين على نطاق واسع، وقد لاحظت البعثة أن هذا الانتشار لم يخضع لضوابط محددة سواءً من حيث تخصيص أماكن لها وعدم الانتظام في استغلال الفضاء العمومي.

وقد لجأ غالبية المرشحين إلى مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبرامجهم الانتخابية تنفيذاً للقرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات بمنع التجمعات الجماهيرية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار البيان إلى أنه جرى نشر المتابعين في أربع محافظات وهي: (الجيزة – القليوبية – الاسماعيلية – بورسعيد)، وبلغ عدد اللجان التي تم تفقدها خلال يومي الاقتراع 200 لجنة فرعية تواجدت في 151 مركز اقتراع و 5 لجان عد وفرز.

وقد جرت جولة الإعادة في 14 محافظة، وذلك للتنافس على 26 مقعداً فردياً، وكان عدد المرشحين المتنافسين 52 مرشحاً، وذلك بحسب النظام الانتخابي المتبع خلال هذه الانتخابات وهو نظام الجولتين.

وأضاف البيان أن متابعي بعثة جامعة الدول العربية توصلوا خلال أدائهم لمهامهم في يومي الاقتراع للجولة الثانية إلى تقييم أولي لمدى توافق الاقتراع مع الإطار الدستوري والقانوني المنظم للعملية الانتخابية والقرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، ومنها إجراءات افتتاح وغلق لجان الاقتراع، وخطوات عملية الاقتراع والمواد اللوجستية اللازمة لإتمامها، بالإضافة إلى سير عملية العد والفرز.

ولفت البيان إلى أن لجان الاقتراع التي زارتها البعثة افتتحت في الوقت المحدد لها في القانون أي الساعة التاسعة صباحاً، وقد تمت إجراءات عملية الافتتاح بشكل صحيح وكامل في اللجان التي زارها متابعو البعثة، من حيث غلق الصندوق بالأقفال المرقمة، وتحرير محاضر الافتتاح وغيرها ، كما تم التأكد من سلامة أقفال أبواب لجان الاقتراع، وسلامة أقفال الصناديق ومطابقة أرقامها مع الأرقام المثبتة بالمحضر الخاص بإغلاق اليوم الأول للانتخابات، ورصدت البعثة توافر المواد اللوجستية الخاصة بالاقتراع في اللجان التي زارتها البعثة ومطابقتها للموصفات الدولية، من قبيل شفافية الصندوق وضمان الكابينة سرية الاقتراع.

وأوضح البيان أن رؤساء وأعضاء لجان الاقتراع امتلكوا الوعي الكامل والإلمام الجيد بإجراءات عملية الاقتراع، وهو الأمر الذي ساعد على أن تكون عملية التصويت كاملةً وصحيحةً في اللجان التي زارتها البعثة.

يشار إلى أنه لم يتم تطبيق إجراء غمس إصبع الناخب في الحبر الفسفوري خلال هذه الانتخابات، وذلك وقايةً من فيروس "كورونا المستجد".

وأشادت بعثة جامعة الدول العربية بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الجهات التنفيذية المعنية في ظل جائحة "كورونا المستجد"، إذ تم تعليق ملصق "نصائح للناخبين أثناء عملية التصويت" أمام اللجان التي تمت زيارتها، كما عمدت الهيئة إلى وضع إشارات الالتزام بالتباعد. بالإضافة إلى ذلك، وفرت الهيئة مواد للتعقيم وكمامات وقفازات في لجان الاقتراع، كما سجلت البعثة توفر كابينات للتعقيم وقياس الحرارة في مداخل مراكز الاقتراع.

ولفت البيان إلى أن البعثة واجهت في بعض الحالات صعوبةً في الدخول الى مراكز الاقتراع، وتفادياً لتكرار هذا الأمر ، توصي البعثة ببذل المزيد من الجهود مستقبلاً لتزويد المؤسسات المعنية بقوائم المنظمات الدولية المتابعة للاقتراع، إضافة إلى التوعية بمثل هذه المهام التي تضفي المصداقية على الاقتراع.

وأكد البيان أن المرأة المصرية ساهمت بفاعلية في العملية الانتخابية، حيث رصدت البعثة تواجداً ملحوظاً للمرأة كناخبة في الإقبال على عملية التصويت في مختلف المواقع الانتخابية، كما أشادت البعثة بالتواجد الملحوظ للمرأة في تشكيل لجان الاقتراع، حيث رصدت تواجداً نسائياً ضمن أعضاء مكتب الاقتراع بنسب متفاوتة بلغت أكثر من ثلاث سيدات في اللجنة، كما ترأست المرأة عدداً من لجان الاقتراع، مؤكدة أن هذا الأمر يعد خطوة هامة في توجهات تعزيز دور المرأة في العملية الانتخابية.

ونوه البيان بأن البعثة سجلت الجهود الملموسة التي قامت بها أفراد الأمن ورؤساء وأعضاء اللجان لمساعدة الناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لتسهيل أدائهم لواجبهم الدستوري، كما لاحظت البعثة توفر كراسي متحركة لاستخدامها عند اللزوم من قبل هذه الفئة من الناخبين، والتي شاركت بصورة ملحوظة لها في هذه الانتخابات.

وأوضح البيان أن بعثة جامعة الدول العربية لاحظت قلة مشاركة الشباب في هذه الانتخابات، وعليه، توصي بأهمية قيام مختلف شركاء العملية الانتخابية، سواءً الجهات الحكومية أو الإعلامية أو الأحزاب أو منظمات المجتمع المدني، ببذل مزيد من الجهود لتوعية الشباب بأهمية حقهم في المشاركة.

ولفت البيان إلى أن متابعي البعثة لاحظوا أن وعي الناخبين بعملية الاقتراع خلال جولة الإعادة كان أفضل نسبياً من الجولة السابقة، وقد يعود هذا الأمر إلى وجود ورقة واحدة فقط للاقتراع خاصة بالنظام الفردي، بالإضافة إلى أن قلة عدد المرشحين، مما يكون قد سهل عملية الاقتراع على الناخبين.

وأشار البيان إلى أن البعثة رصدت حالات قليلة لاستمرار الدعاية الانتخابية خارج بعض مراكز الاقتراع، كما سجلت البعثة إغلاق لجان الاقتراع في موعدها المحدد في تمام الساعة الثالثة وافتتحت الساعة الرابعة عصراً، وقد كانت جميع إجراءات فترة الراحة سليمة وصحيحة مثل إغلاق فتحة الصندوق بقفل بلاستيكي مرقم والتحفظ على الوثائق، وإغلاق باب اللجنة بالقفل مع احتفاظ رئيس اللجنة بالمفتاح في بعض الأحيان، أو بقاء رئيس اللجنة داخل اللجنة في أحيان أخرى.

وأضاف البيان أن البعثة رصدت تواجداً أكبر لمندوبي المرشحين وذلك قد يكون مبرراً لقلة مراكز ولجان الاقتراع خلال جولة الإعادة، مؤكدا أن البعثة رصدت تواجداً مكثفاً لقوات الأمن في محيط مراكز الاقتراع لتأمينها خلال الاقتراع، الأمر الذي ساهم في ان تكون أجواء الانتخابات آمنة ومنتظمة.

وأوضح البيان أن البعثة رصدت إغلاق لجان الاقتراع في الوقت المحدد قانونياً، أي في تمام التاسعة مساءً، وذلك بعدما تم التأكد من عدم وجود ناخبين أمام لجان الاقتراع. وتمت عمليتي العد والفرز وفقاً للإجراءات التي نص عليها القانون، كما أنها لم تستغرق وقتاً طويلاً مقارنة بالجولة السابقة، ويعود السبب في ذلك إلى عدم وجود أوراق اقتراع خاصة بالقوائم، كما أن عدد المرشحين كان محدوداً. كما سجل المتابعون أن إجراءات العد والفرز كانت كاملةً وصحيحةً ومطابقة للقانون، وتم تحرير محاضر بالعد والفرز وتعليقها خارج اللجان.

وأعربت بعثة جامعة الدول العربية عن شكرها لتعاون الهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل مهمتها، مؤكدة أن الإشراف القضائي على هذا الاستحقاق كان له الأثر الإيجابي في ضمان شروط الحيادية والنزاهة للعملية الانتخابية.

وأوضح البيان أن البعثة ستصدر تقريرها النهائي متضمناً ملاحظاتها التفصيلية وتوصياتها بعد انتهاء الفترة المخصصة للتظلمات وفق ما ينص عليه القانون، وإعلان النتائج النهائية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، لترفعه إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ليرسله بدوره إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

وأكدت بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المصري أن هذا الاستحقاق يعد خطوةً هامةً لاستكمال البناء المؤسساتي طبقاً للتعديلات الدستورية لسنة 2019، وتكريس توجهات الدولة المصرية الهادفة إلى توسيع قاعدة التمثيل الشعبي وتعزيز دعائم دولة القانون والارتقاء بالعمل البرلماني على مختلف الأصعدة تمشياً مع الصلاحيات الدستورية المخولة لمجلس الشيوخ.

واستكمالاً لمهمة بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المصري لعام 2020، كان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قد وجه أن تكون بعثة متابعة الجولة الإعادة برئاسة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الرقابة بالجامعة، وحرصت البعثة أن يكون المتابعون من مختلف الجنسيات العربية باستثناء الجنسية المصرية وذلك لضمان الحيادية في المتابعة طبقاً لمقتضيات مذكرة التفاهم المبرمة مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت رئاسة البعثة قد ركزت في الجولة السابقة للانتخابات على الالتقاء بالمؤسسات المعنية (الهيئة الوطنية للانتخابات، وزارة الخارجية، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس القومي للمرأة)، وقد ارتأت رئاسة البعثة أن يتمحور عملها خلال جولة الإعادة على الاطلاع والتعرف على التحضيرات والاستعدادات والتدابير المتخذة من قبل الجهات المعنية لإجراء جولة الإعادة تنظيمياً ولوجستياً، على المستوى التنفيذي المحلي المتمثل في الأجهزة الإدارية للمحافظة.

وفي هذا الصدد، اجتمعت رئاسة البعثة مع كل من: شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية أول أمس الثلاثاء ، وأحمد راشد محافظ الجيزة أمس الأربعاء.