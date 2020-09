السفارة الكندية بالقاهرة تهنئ الأقباط بالعام الجديد على تويتر

حرصت السفارة الكندية بالقاهرة على تهنئة الإخوة المسيحيين بالسنة القبطية الجديدة، ونشرت على حسابها الرسمى على تويتر تغريدة قالت فيها: " تتمنى أسرة السفارة الكندية في مصر أن يكون العام القبطي الجديد مليئأ بالبركة والسعادة.. نوفري رومبي نيم نوفري شاي".

Our Family at the Embassy of Canada to Egypt wishes all those celebrating, a Happy New Coptic Year 🙏#HappyNayrouz

