6 معامل حاسب آلى بجامعة طنطا تستقبل الطلاب لتسجيل رغبات المرحلة الثانية

الغربية مصطفى عادل

أكد الدكتور الرفاعى مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، استعداد مكتب التنسيق الإلكترونى بجامعة طنطا فى استقبال تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، وعلى مدار 5 أيام من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصراً، والتى من المقرر انتهاؤها السبت المقبل الموافق 5 سبتمبر.

وأشار الدكتور الرفاعى مبارك، إلى جاهزية الجامعة من خلال 6 معامل حاسب آلى بسعة 200 جهاز كمبيوتر لمساعدة الطلاب فى تسجيل رغباتهم وذلك بمعامل نوادى تكنولوجيا المعلومات، ومعامل الحاسب الآلى بكليتى العلوم والصيدلة بالمجمع الطبي، بالإضافة إلى تخصيص مجموعة من الكوادر الفنية المؤهلة والمدربة على توجيه الطلاب لكيفية تسجيل الرغبات وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة حيث تم تحديد مسافة متر ونصف بين كل جهازين الى جانب التعقيم المستمر للمعامل، مضيفا أنه تم توفير أماكن مجهزة لأولياء الأمور لانتظار الطلاب حتى الانتهاء من تسجيل رغباتهم.