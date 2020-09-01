5 ولايات برازيلية تنظم العودة للمدارس فى سبتمبر رغم 3.86 مليون مصاب بكورونا

كتبت فاطمة شوقى

بدأت بعض الولايات البرازيلية بتنفيذ قرار العودة إلى المدارس والفصول المباشرة وجها لوجه مع بعض الفصول الافتراضية، فى الوقت الذى تجاوزت فيه البرازيل 3.86 مليون مصاب بفيروس كورونا ، وتحافظ على متوسط أكثر من 37 الف إصابة يوميا، وهناك بالفعل 5 ولايات تنظم اعادة فتح المدارس العامة.

وأشارت صحيفة "فولها دى ساو باولو"البرازيلية إلى أن الولايات الخمس هم "بارا وريو دي جانيرو وريو جراندي دو سول وسانتا كاتارينا وساو باولو"، وهى التى قررت استئناف الفصول الدراسية وجها لوجه بين بداية سبتمبر والنصف الأول من أكتوبر.

ستنفذ بعض الولايات نظامًا هجينًا مع بعض الفصول المباشرة وجهاً لوجه وغيرها من الفصول الافتراضية ، بينما سيتحرك البعض الآخر تدريجياً نحو إعادة فتح التعليم، ومع ذلك ، لم يتضح بعد ما الذي سيحدث للمدارس الخاصة في تلك المناطق وفي بعض البلديات المتضررة بشدة.

ومن ناحية آخرى، كانت ولاية أمازوناس هى الوحيدة التى عادت الى المدرسة فى 10 أغسطس ، على الرغم من طلبات المعلمين للحكومة بتعليقها بسبب حالات كورونا.

وفي الوقت نفسه ، في الولايات العشرين المتبقية في البلاد والمقاطعة الفيدرالية ، لا يوجد موعد محدد لاستئناف فصول التعليم العام، الذى تم تعليقه فى جميع أنحاء البلاد منذ مارس الماضى.

في أوائل يوليو، أصدرت وزارة التربية والتعليم وثيقة تتضمن إرشادات للعودة إلى الدروس وجهًا لوجه ، لكن دون تحديد موعد.

وفي هذا السياق ، أعلن الرئيس جايير بولسونارو ، أمس ، أن الحكومة ستعمل على تمديد الطوارئ بسبب فيروس كورونا حتى نهاية العام ، لكنها ستخفضها من 111 دولارًا حاليًا إلى 37 دولارًا.

تم إنشاء المساعدة الطارئة في أبريل بمبادرة من الكونجرس وتم التخطيط لها للأشهر الثلاثة الأولى من الوباء لتغطية جزء من احتياجات العمال غير الرسميين والعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة والعاطلين عن العمل.