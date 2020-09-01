22 مومياء تستعد لموكب مهيب من التحرير للفسطاط.. إنفوجراف

تستعد وزارة السياحة والآثار لإتمام أحد الأحداث الآثرية المهمة خلال الأسابيع المقبلة، وهى عملية نقل 22 مومياء ملكية من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري إلى مكان عرضها الدائم فى المتحف القومي للحضارة المصرية، تلك الإعدادات لإخراج المشهد بما يليق بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية.

وفى هذا التقرير، يرصد "اليوم السابع" للقراء، 12 معلومة عن هوية الموميات الملكية والاستعدادات الجارية لنقلها.

تستعد وزارة السياحة والآثار لإتمام أحد الأحداث الآثرية المهمة خلال الأسابيع المقبلة، وهى عملية نقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة المصرية

5 لجان تقوم بتجهيز المومياوات الملكية استعداد لنقلها.

اكتشفت المومياوات منذ 140 عامًا وظلت بالمتحف المصري

مومياوات الملوك هى

رمسيس الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والتاسع

تحتمس الأول والثاني والثالث

سيتي الأول والثاني

سقنن رع الشهيد الأول في تاريخ الفراعنة

أمنحوتب الأول والثاني والثالث

مرنبتاح الملك أحمس، والملك سبتاح

مومياوات الملكات هي

حتشبسوت، نفرتاري، تي، أحمس مريت آمون.

تم عمل أول بروفة عن خط سير الموكب المهيب.

سيضم الموكب المركبات المصفحة وستقل كل عربة مومياء ملكية

يتصدر الموكب عجلات حربية تجرها الخيول.

سيرتدى قائد كل عجلة حربية زيًا فرعونيًا.

تم نقل 17 تابوتًا للمتحف وتجهيزها لاستقبال المومياوات.

جميع التوابيت تخضع لأعمال ترميم لتقويتها وتثبيت بعض القشور.



