اليوم السابع
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ملوك مصر يمرون من هنا

22 مومياء تستعد لموكب مهيب من التحرير للفسطاط.. إنفوجراف

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 09:33 م
22 مومياء تستعد لموكب مهيب من التحرير للفسطاط.. إنفوجراف ملوك مصر

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تستعد وزارة السياحة والآثار لإتمام أحد الأحداث الآثرية المهمة خلال الأسابيع المقبلة، وهى عملية نقل 22 مومياء ملكية من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري إلى مكان عرضها الدائم فى المتحف القومي للحضارة المصرية، تلك الإعدادات لإخراج المشهد بما يليق بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية.

ملوك مصر يمرون من هنا (9)

وفى هذا التقرير، يرصد "اليوم السابع" للقراء، 12 معلومة عن هوية الموميات الملكية والاستعدادات الجارية لنقلها.

ملوك مصر يمرون من هنا (2)

 

تستعد وزارة السياحة والآثار لإتمام أحد الأحداث الآثرية المهمة خلال الأسابيع المقبلة، وهى عملية نقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة المصرية

 

5 لجان تقوم بتجهيز المومياوات الملكية استعداد لنقلها.

اكتشفت المومياوات منذ 140 عامًا وظلت بالمتحف المصري

ملوك مصر يمرون من هنا (7)

مومياوات الملوك هى

رمسيس الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والتاسع

تحتمس الأول والثاني والثالث

ملوك مصر يمرون من هنا (8)

سيتي الأول والثاني

سقنن رع الشهيد الأول في تاريخ الفراعنة

أمنحوتب الأول والثاني والثالث

مرنبتاح الملك أحمس، والملك سبتاح

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مومياوات الملكات هي

حتشبسوت، نفرتاري، تي، أحمس مريت آمون.

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تم عمل أول بروفة عن خط سير الموكب المهيب.

سيضم الموكب المركبات المصفحة وستقل كل عربة مومياء ملكية

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يتصدر الموكب عجلات حربية تجرها الخيول.

سيرتدى قائد كل عجلة حربية زيًا فرعونيًا.

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تم نقل 17 تابوتًا للمتحف وتجهيزها لاستقبال المومياوات.

جميع التوابيت تخضع لأعمال ترميم لتقويتها وتثبيت بعض القشور.


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ملوك مصر

مومياء

وزارة السياحة

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