1.5 مليار جنيه خسائر شركة كيما خلال العام المالى 2019-2020

كتب عبد الحليم سالم

‏كشفت شركة كيما للصناعات الكيماوية عن أسباب تحقيق الشركة لخسائر بنهاية العام المالي الماضي 2019-2020 وبحسب بيان الشركة فإنها حققت صافي خسائر في 30 يونيو الماضي بلغ 1.5 مليار جنيه ،مقابل صافي ربح بلغ 32.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة للعام السابق 2018-2019.

وأرجعت الشركة في بيان لها سبب ذلك إلى عدة عوامل منها انخفاض قيمة المبيعات بقيمة 20 مليون جنيه ، وزيادة التكاليف الخاصة بإيرادات النشاط بقيمة 133 مليون جنيه ،وزيادة المصروفات الإدارية بقيمة 43 مليون جنيه وانخفاض الفوائد الدائنة بقيمة 46 مليون جنيه وزيادة الفوائد المدينة بقيمة 111 مليون جنيه ،بجانب انخفاض أرباح فرق العملة بقيمة 122 مليون جنيه وزيادة الضريبة المؤجلة بقيمة 1.1 مليار جنيه.

وكشفت البيانات المالية لشركة الصناعات الكيماوية "كيما" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ،أن البنوك المحلية ساهمت بدور كبير في انجاز مشروع كيما 2 من خلال تمويل المشروع لإنجازه على شريحتين .

أضافت الشركة أن الشريحة الأولى تضمنت تمويل قدره 292.3 مليون دولار ، فيما تضمنت الشريحة الثانية مبلغ 1.920 مليار جنيه .

وتستهدف الشركة من مصنعها الجديد إنتاج سماد اليوريا لخدمة القطاع الزراعي في مصر والذي يمثل محورا أساسيا من محاور التنمية وهو ما يساهم في تنفيذ المشروع القومي الطموح الذي تنفذ في الدولة وهو زراعة المليون ونصف المليون فدان ، والذي يحتاج إلى كميات كبيرة من الأسمدة مما سيؤدي إلى توفير احتياجات الزراعة وتحقيق التنمية الزراعية .

كما يستهدف المشروع خلق مدينة صناعية متكاملة تساهم في تخفيض نسبة البطالة وتشغيل ابن الصعيد وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في محافظة أسوان ،وفي نفس الوقت تطوير المنطقة المحيطة كلها.