وكانت وسائل إعلام محلية في تايلاند قد أعلنت أن داوتشاي، 61 عاماً، استقال لأسباب صحية، وذلك بدون إعلان رسمي.
وكان تعيين بريدي، في 6 أغسطس الماضي، جزءاً من تشكيل فريق جديد في مجلس الوزراء التايلاندي للتعامل مع الشؤون الاقتصادية.