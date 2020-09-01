بانكوك (أ ش أ)

أعلن وزير المالية التايلاندى، بريدي داوتشاي، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه، وذلك بعد أقل من شهر على تنصيبه، وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم أن رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان أوتشا، قَبِلَ استقالة وزير المالية داوتشاي.