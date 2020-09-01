وأوضحت أن وزارة المالية السودانية شاركت في حفل توقيع اتفاق السلام بين حكومة السودان و"الجبهة الثورية"، بهدف مناقشة قضية الاقتصاد في ملف السلام.

وأشارت إلى أنها ناقشت في جنوب السودان سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما تناولت المباحثات قضايا عامة منها "الحريات الأربع" وقضايا خاصة تتعلق بالطاقة والتجارة.

بدوره، قال وزير الطاقة والتعدين السوداني المكلف عبد الرحمن خيري، إن الخرطوم وجوبا اتفقتا على تنشيط اللجنة الفنية بين البلدين في مجالات النفط والانتاج، موضحا أنه ناقش في جنوب السودان خطط رفع إنتاج النفط بين الدولتين واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التغلب على الصعوبات في حقول النفط، بالإضافة إلى قضايا الحقول الحدودية والتدريب المتبادل.

وأشار إلى الاتفاق على تنشيط اللجنة الفنية بين البلدين بشأن النفط، مضيفا أن قضية النفط تصدرت مباحثاته في جوبا، إضافة إلى بحث قضايا الكهرباء والتعدين.