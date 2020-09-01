وزيرة الهجرة تشيد بتجربة تمثيل المصريين فى الخارج بالبرلمان: إيجابية جدا

كتب محمد عبد المجيد

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إنه لأول مرة يتم تمثيل شريحة من المصريين فى الخارج بالبرلمان المصرى، قائلة "اعتبرها خطوة إيجابية جدا"، وأن الـ8 ممثلين عن المصريين في الخارج كانت تجربة لها إيجابياتها وسلبياتها، ولكن هناك الآن فى البرلمان الجديد مصريين أخرين يريدون التمثيل داخل البرلمان، وأن يتم ترشيحهم عن المصريين في الخارج بالتنسيق مع وزارة الهجرة.



وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، خلال مداخلة هاتفية اليوم الثلاثاء، ببرنامج حضرة المواطن المذاع على فضائية الحدث اليوم، والذى يقدمه الإعلامى سيد على، أن دور الوزارة والجهات المعنية في الإيفاء بكل من يريد التقدم لذلك المنصب، ولكن في النهاية الاختيار سيكون للأصلح والأضمن.



وكانت كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تفاصيل مبادرة "ولادك يا مصر"، موضحة أنها تأتى بهدف تعريف شريحة الدارسين المصريين بالخارج ما يحدث على الأرض فى عدد من الملفات.