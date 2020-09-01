وزراء الشباب والرياضة والإعلام والأوقاف يناقشون مبادرة بناء الشخصية المصرية

كتبت ياسمين يحيى

ناقش الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، سبل إطلاق مبادرة "بناء الشخصية المصرية"، وأكد وزير الشباب والرياضة ضرورة العمل التكاملي بين الوزارات المختلفة لتحقيق الهدف المرجو من المبادرة طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن برامج ومشروعات الوزارة تهدف إلى استرجاع القيم المميزة للشخصية المصرية، والتشبيك بين الشباب المصري والعربي وإعادة بناء الإنسان وترسيخ الهوية الوطنية وبناء الشخصية في كافة المجالات والوقوف على الظواهر السلبية بالمجتمع، وتنمية المواهب وإكساب الخبرات وإعداد جيل قادر من الشباب على مواجهة الشائعات وآخرها مبادرة الوزارة "تصدوا معنا".

وصرح وزير الشباب والرياضة بأنه طبقاً لآخر الإحصائيات وصل عدد الشباب المشترك ببرامج وأنشطة الوزارة إلى 17 مليون مشترك في 260 برنامج ومشروع، مضيفاً أن الوزارة تعمل على تتبع المراحل السنية المختلفة والمشاكل التي تمر بها وحصرها من خلال المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وعمل برامج وأنشطة نعمل علي علاج السلبيات .

من جانبه ، أوضح أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام أن هذا الاجتماع هو الأول لطرح مبادرة بناء الشخصية المصرية تنفيذاً تكليفات القيادة السياسية ، وبحث الأطر المشتركة مع الوزارات المعنية وإطلاق المبادرة في سبتمبر المقبل.

ووجه الدكتور مختار جمعه وزير الاوقاف الشكر السادة وزراء الشباب والرياضة والإعلام ، مؤكداً أن البناء الحقيقي للإنسان هو مناهج التعليم بمساندة الأسرة وكافة مؤسسات المجتمع المحيطة لتحقيق الهدف المنشود ، وعقد دورات لتأهيل المعلمين بمناهج التربية الإسلامية ودورات تعقدها الكنيسة المصرية للمعلمين في مناهج التربية المسيحية وتخصيص خطبة جمعة كل شهر تتناول مبادرة بناء الشخصية المصرية .

فيما أوضحت الدكتورة سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية مجموعة من الإيجابيات و السلبيات في الشخصية المصرية والتي توصلت إليها الدراسات مؤخراً ؛ تمثلت الإيجابيات في الصبر والذكاء الفطري وتقدير الواقع والمثابرة والسلبيات تمثلت في الارتكان الي الماضي والتمسك به والمبالغة في ترديد الشائعات وضعف القدرة علي المبادرة والاندفاعية العاطفية وعجز لغوي في التعبير عن الأفكار .

حضر اللقاء ، من جانب وزارة الشباب والرياضة ؛ أشرف صالح المدير التنفيذي للوزارة ونجوي صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية وعزة الدري رئيس الإدارة المركزية للطلائع ، ومن جانب وزارة الإعلام ؛ العميد حسام محسن مساعد الوزير والدكتور هاني أبو الحسن مستشار الوزير ، والدكتورة سعاد عبدالرحيم مدير المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية.