نيوزيلندا تصنف مرتكب مجزرة المسجدين كـ"كيان إرهابى"

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أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آردرن، اليوم الثلاثاء، تصنيف برينتون تارانت، مرتكب مجزرة مسجدي كرايستشيرش في 2019، ككيان إرهابي، ليكون أول شخص في تاريخ نيوزيلندا يُدرج تحت ذلك التصنيف.

وقالت آردرن، في تصريحات نقلتها صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" عبر موقعها الإلكتروني: "تصنيف المهاجم هو تعبير مهم هم إدانة نيوزيلندا للإرهاب وللتطرف العنيف في جميع أشكاله"، معتبرة تلك الخطوة "قرارا مهما للغاية في التاريخ والقانون النيوزيلندي".

وبذلك القرار، أصبح تارانت رقم 20 على قوائم الكيانات الإرهابية في نيوزيلندا، ليلحق بتنظيم "داعش" والجيش الجمهوري الأيرلندي وعدد من المنظمات الإرهابية الكبرى الأخرى، وأول شخص في تاريخ نيوزيلندا يُدرج على تلك القائمة، التي كانت تشتمل فقط على الجماعات دون الأفراد، بحسب الصحيفة.

ووقع هجوما كرايستشيرش يوم الجمعة 15 مارس 2019. حين أطلق اليميني المتطرف تارانت، النار على المصلّين داخل مسجدي النور ومركز لينود الإسلامي في مدينة كرايستشرش في نيوزلندا، ما أدى لمقتل 51 شخصا وإصابة العشرات. وحُكم على المهاجم، الأسبوع الماضي، بالسجن مدى الحياة دون الحق في الحصول على إطلاق سراح مشروط لاحقا.