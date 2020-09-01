موريتانيا ترحب باتفاق السلام فى السودان

رحبت الخارجية الموريتانية بالاتفاق الذي توصلت له الحكومة السودانية والحركات المسلحة، مؤكدة أنه يعزز الأمن والاستقرار.
وقالت الخارجية الموريتانية - في بيان بثته الإذاعة الموريتانية، اليوم /الثلاثاء/ - "إن الحكومة الموريتانية تابعت باهتمام كبير مفاوضات السلام التي توجت بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق بين دولة السودان والحركات المسلحة، يتم بمقتضاه إنهاء العمل المسلح في هذا البلد الشقيق".
وأعربت موريتانيا عن ارتياحها العميق وترحيبها بالتوصل لهذا الاتفاق، الذي من شأنه تعزيز أمن السودان واستقراره، والإسهام في تحقيق تطلعاته إلى التنمية والازدهار.
موريتانيا ترحب باتفاق السلام فى السودانالثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 05:00 م
الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ العزوانى
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رحبت الخارجية الموريتانية بالاتفاق الذي توصلت له الحكومة السودانية والحركات المسلحة، مؤكدة أنه يعزز الأمن والاستقرار.
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